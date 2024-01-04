佘詩曼《新聞女王》變凍齡女王　大方分享逆齡秘訣

視后佘詩曼（阿佘）喺早前播出嘅《新聞女王》 中，憑精湛演技圈粉無數，喺內地人氣急升外，就連廣告代言都接唔停，隨着熱播劇《新聞女王》的大結局，「Man姐」強大而自信的女王氣場深入民心，在兩岸掀起一股模仿風潮。除了劇情以外，現年已經48嵗的阿佘仍時刻保持完美的肌膚狀態，亦引來極大討論，甚至有網民評論她「狀態看着像極20歲」、「美到發光的娘娘」等等，由「新聞女王」到「凍齡女王」，阿佘絕對當之無愧！

隨着日前劇集的熱播，阿佘的人氣事業再攀高峰，更被封為今屆大熱視后，日程排得滿滿。阿佘更總結過去一年成績：「感恩上天給了我一個很好的2023，更得到一個令我過足戲癮的『Man姐』角色，回顧當時長時間拍攝，需要保持最佳狀態，就必需內外同時兼備，我最常飲用蜜糖水，令肌膚24小時由內至外都得獲得滋潤，將最靚的一面呈現給觀眾。」眾所周知，一直擁有「凍齡」美譽的阿佘在保養方面十分自律，在護膚細節上更一絲不苟，她會因應肌膚不同狀態及畫夜選取適合產品進行護理。

阿佘更表示：「平時工作忙碌，日常的護膚過程成為我其中一個放鬆途徑。尤其當工作繁忙，日夜作息顛倒的時候，護膚時間成為最私密的奢寵時刻。」難怪經常拍攝、出席宣傳工作或私下素顏的她，肌膚狀態也是肉眼可見的完美，皮膚緊繳有彈性，輕鬆駕馭任何鏡頭拍攝。談及拍攝，她更一貫女王口脗，分享自己的演戲心得：「演技是需要透過細膩的表情、眼神的表達，將能量傳遞給觀眾，溫柔優雅同時要蘊含强大力量，正如我過往的角色及今次的『Man姐』一角，相信觀眾都不難發現這種氣場。」她續說「演戲時將角色的心理狀態傳遞給觀眾非常重要，一個簡單的眼神則可詮釋一切，所以眼部護理不可忽視。

當日廣告拍攝過程長達10小時，但阿佘全日狀態大勇，肌膚展現零疲態，鋒利的面部輪廓讓她全方無死角展示出女王氣場，每一個舉手抬足都充滿著自信，散發讓人無法抗拒的魅力，就連在場導演都大讚凍齡的阿佘令後期剪輯工夫省卻不少，逗得阿佘十分開心，更大力回應：「我，值得擁有！」