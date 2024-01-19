罕有高級湘菜　堅持品味傳承

（右）清燉湘舍甲魚、（左）紅煨湘舍甲魚：只用鹽、湖南特有香胡椒和礦泉水熬煮的清燉湘舍甲魚，湯汁奶白鮮美，是店內的招牌菜；想惹味一點的可選另一款紅煨款式，客人可揀位上，或4人、6人或8人分量。（胡振文攝）

【特約報道】湘菜，即湖南菜，是中國八大菜系之一，很多人經常將它和川菜混淆，其實兩個菜系大有分別。本地湖南菜館大多走親民路線，擺盤和味道較單調，走高級路線的內地過江龍名店「湘舍壹號」早前落戶灣仔，負責人李單（Linda）堅持選用優質食材配傳統食譜打造高級湘菜，讓客人品嘗到湖南菜的真味，本地少見。

重香與辣 講求原汁原味

與重麻、辣風味的川菜相比，Linda指很多人誤以為湘菜多油重辣味，但它的重點其實是香和辣，辣椒種類繁多，辣中帶香，口味多變，不是一味死辣。大部分菜式不會打芡，煮至自然收汁，保留原汁原味。食材方面，九成食材來自湖南及自家培育基地，如被稱為辣椒界Hermès的湖南生態辣椒，剛成熟時微辣最好吃，一斤就價值約400元人民幣（HK$442）。全國有名的湖南瀏陽豆豉，香氣撲鼻；連甲魚或羊隻都自家養殖出品；加上家族相傳的秘製食譜，每道菜都令人回味無窮。

世代相傳 秘製清燉甲魚

來到這裏，首選人氣的「清燉湘舍甲魚」，餐廳於內地宋魯湖區圍湖設置了養殖場，將散養3年、重約2斤或以上甲魚撈出入饌，經處理後只需加鹽、湖南胡椒和礦泉水燉半小時便成，呷一口奶白湯汁，濃郁而清香，再嘗一口甲魚肉或裙邊，鮮香入味。菜譜只限家族嫡傳，獨一無二。愛濃味的話，可以選擇加老母雞、蹄膀和瑤柱等食材熬煮湯汁炮製的「紅煨湘舍甲魚」，同樣別具特色。

另一道金黃亮麗的「組庵豆腐」，以國民政府第一任行政院長譚延闓的字來命名，豆腐的真身其實是用1：2：3比例的土雞、生態豬肉和有機鮮魚製作，湯汁以13款食材熬製，入口即化。最特別是這兩道菜都各自有一位指定廚師專門製作，在今日講求成本和效益的社會而言，難能可貴。

香港限定 精緻巧手佳餚

餐廳既有源自總店的招牌菜的同時，還特別推出香港分店的限定菜式。好似冬日之選的「高山蘿蔔燉仔羊」，選用湖南瀏陽大圍山放養不足8個月大的黑山羊入饌，羊排加薑、葱和當歸煮1小時去骨，配經羊肉湯煮過的紅白蘿蔔享用，軟腍入味。鹹香的「青蒜爆炒土豬臘肉」，土豬五花腩經長時間慢火熏製，較一般臘肉更柔軟入味。喜歡海鮮的話，推介「小炒肉鮮鮑」，大連鮑魚加湖南生態辣椒和豬前腿肉快炒，爽口彈牙又有肉味，作佐酒小菜最好不過。

湘舍壹號

地址：灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店1樓

查詢電話：3580 8288

WeChat：thehunanhouse