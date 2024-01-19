甄濟如出新歌賀生日爆喊　7歲寫歌最想同炎明熹合作

「宇宙最強」甄子丹女兒甄濟如（Jasmine）昨晚（18日）在中環舉行第三首派台歌《Forever 19》新歌發布會，子丹偕同老婆汪詩詩，詩詩的表妹湛琪清宣布懷第二胎，挺着4、5個月孕肚都撐場，還有詩詩的媽媽與外婆總動員出席，場面熱鬧，Jasmine胞弟因在外地升學才未有出席，現場還有聲夢小花姚焯菲（Chantel）、何晉樂（Rock）、杜德偉、菲律賓男團SB19成員Justin De Dios和名模琦琦等，各人拿着應援牌和鮮花，事關今日（19日)是Jasmine 20歲正日生日，她並宣布同日新歌派台好消息。發布會剛開始時，熒幕播放新歌MV，Jasmine邊睇邊感動到喊，要用紙巾抹眼淚，媽咪汪詩詩亦被感染落淚，詩詩全程像小粉絲般，擠在前排及蹲在地上用手機拍囡囡，認真廿四孝媽媽，而子丹就只簡單以「加油」兩個字來支持女兒。

Jasmine在發布會上連唱7首歌，尤如迷你音樂會，包括其創作的《idk》、《tbh》和《Forever 19》都是由她親自包辦曲詞，Jasmine自小便會寫歌，第一首作品《This is not the world》是她7歲時寫的，笑言是一首好傷感的歌，自言說話不太叻，但可透過寫歌去表達自己的想法：「《Forever 19》19係我幸運數字，因為我1月19日生日，好鍾意呢個數字，又想藉着歌吐露面對成年的不安和惶恐。」她說當中有句歌詞，是就算這個世界一直在變，希望保有童真率性與坦然。

受訪時她稱製作新歌是一項好熱血的項目，故看到MV終於誕生很是好感動，指媽媽看到她喊就會跟着喊，生日願望想大家來聽她的歌，希望更多人喜歡，生日會同屋企人食飯，不會搞派對，想集中做音樂。發布會上她選了炎明熹（Gigi）的《Only for me》唱，Jasmine說：「Gigi把聲好sweet，好好聽，同我把聲唔同，我聲底有力。（想同Gigi合作？）想呀，好鍾意佢嘅歌，Chantel都想合作，剛剛同Rock合唱咗Alicia Keys嘅《If I Ain't Got You》，自己都未聽過男女合唱版會係點。」

她表示今年有三個願望，希望創作更多歌、跟不同歌手合作和出廣東歌，所以要學好廣東話先。問到第四個願望是否想在一個更大的場地表演？她表示好想與聽眾連繫和分享好音樂，希望可以表演更多。問到對演出的評價，她稱：「我對自己要求好高，覺得可以有進步空間，覺得只有70分。」