甄濟如出新歌賀生日爆喊　7歲寫歌最想同炎明熹合作

「宇宙最強」甄子丹女兒甄濟如(Jasmine)昨晚(18日)在中環舉行第三首派台歌《Forever 19》新歌發布會,子丹偕同老婆汪詩詩,詩詩的表妹湛琪清宣布懷第二胎,挺着4、5個月孕肚都撐場,還有詩詩的媽媽與外婆總動員出席,場面熱鬧,Jasmine胞弟因在外地升學才未有出席,現場還有聲夢小花姚焯菲(Chantel)、何晉樂(Rock)、杜德偉、菲律賓男團SB19成員Justin De Dios和名模琦琦等,各人拿着應援牌和鮮花,事關今日(19日)是Jasmine 20歲正日生日,她並宣布同日新歌派台好消息。發布會剛開始時,熒幕播放新歌MV,Jasmine邊睇邊感動到喊,要用紙巾抹眼淚,媽咪汪詩詩亦被感染落淚,詩詩全程像小粉絲般,擠在前排及蹲在地上用手機拍囡囡,認真廿四孝媽媽,而子丹就只簡單以「加油」兩個字來支持女兒。

Jasmine在發布會上連唱7首歌,尤如迷你音樂會,包括其創作的《idk》、《tbh》和《Forever 19》都是由她親自包辦曲詞,Jasmine自小便會寫歌,第一首作品《This is not the world》是她7歲時寫的,笑言是一首好傷感的歌,自言說話不太叻,但可透過寫歌去表達自己的想法:「《Forever 19》19係我幸運數字,因為我1月19日生日,好鍾意呢個數字,又想藉着歌吐露面對成年的不安和惶恐。」她說當中有句歌詞,是就算這個世界一直在變,希望保有童真率性與坦然。

受訪時她稱製作新歌是一項好熱血的項目,故看到MV終於誕生很是好感動,指媽媽看到她喊就會跟着喊,生日願望想大家來聽她的歌,希望更多人喜歡,生日會同屋企人食飯,不會搞派對,想集中做音樂。發布會上她選了炎明熹(Gigi)的《Only for me》唱,Jasmine說:「Gigi把聲好sweet,好好聽,同我把聲唔同,我聲底有力。(想同Gigi合作?)想呀,好鍾意佢嘅歌,Chantel都想合作,剛剛同Rock合唱咗Alicia Keys嘅《If I Ain't Got You》,自己都未聽過男女合唱版會係點。」

她表示今年有三個願望,希望創作更多歌、跟不同歌手合作和出廣東歌,所以要學好廣東話先。問到第四個願望是否想在一個更大的場地表演?她表示好想與聽眾連繫和分享好音樂,希望可以表演更多。問到對演出的評價,她稱:「我對自己要求好高,覺得可以有進步空間,覺得只有70分。」