生理鹽水隱藏用法　低成本護膚好物

一般人只會用來清洗傷口或隱形眼睛的生理鹽水，其實用途還有很多。（互聯網）

一説到生理鹽水，大部分人應該第一時間會想到拿來清洗傷口，也有人會用生理鹽水來清洗隱形眼睛，做日常護理之用，但有沒有想過，生理鹽水也可以有護膚功用？韓國皮膚科醫生分享生理鹽水的隱藏用法，既低成本又有效，女生們不妨來參考看。

濕敷鎮靜皮膚

韓國皮膚科醫生李藝恩早前在小紅書上分享，使用生理鹽水（0.9%Nacl）濕敷臉部，能減少臉上粉刺滋生。使用前先用含有氨基酸成分的洗臉產品潔面，然後把一般藥房買到的無菌棉，剪裁至貼近臉型的大小，隨後用生理鹽水浸濕，並以木乃伊式的方式包覆全面敷5分鐘，能發揮紓緩敏感、鎮靜消炎的作用。不過她提醒敷完要用清水清洗全臉，以免鹽水殘留臉上，最後也要搽上面霜鎖水。

清潔頭皮減痕癢

相信不少人都經歷過明明已經每天洗頭，頭皮還是會痕癢的痛苦，加上女生經常電染頭髮，對頭皮造成傷害，最終導致頭皮敏感、脫髮、痕癢等問題。因此大家可以利用生理鹽水護理頭皮的方法，李藝恩建議可以在噴霧瓶中倒入生理鹽水，再加入幾滴茶樹油混合一起，在乾髮的時候噴在頭皮上，配合指腹輕輕按摩，由此去除頭皮油脂，回復一頭亮麗的秀髮。