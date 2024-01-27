【是日通勝】

農曆十二月十七

癸卯年 乙丑月 庚寅日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：會友、動土、嫁娶

忌：祭祀、出行、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：28、46、35

幸運顏色：青色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

金牛座：頭頭碰着黑，情緒低落，不宜作重要決定。

雙子座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

巨蟹座：只要言行對得住良心，遇上瘟神也不用怕！

獅子座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

處女座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天秤座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

天蠍座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

人馬座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

山羊座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

水瓶座：健康響警號，三餐要定時，小心餓壞肚子。

雙魚座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）猴 有意外

鼠：工作低效，要有勞而無功的心理準備。

牛：財運欠佳，投資陷阱處處，小心受騙。

虎：斤斤計較沒好處，易被小人借機唱衰。

兔：有入不敷支的可能，需調整理財策略。

龍：事業運稍遜，需正視職場上潛在問題。

蛇：健康運平平，多做運動有助操弗自己。

馬：財運上升，多勞多得，切勿錯失良機。

羊：不乏求財機遇，與人合作投資有着數。

猴：是日沖煞，留意交通安全，提防意外。

雞：桃花旺，好姻緣逼近身邊，不要錯過。

狗：趁周末做點運動，對身心健康有好處。

豬：運勢差，易胡思亂想，做事缺乏方向。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

抽離冷靜的外星生物水瓶座

水瓶座的人熱衷於追求個人自由和獨立，注重自己的價值觀和信念，通常不會被傳統和常規所束縛，並尋求自己獨特的道路和生活方式。他們通常非常堅定和忠誠於自己的信仰和價值觀，並不容易被他人的影響所改變。

水瓶座的人也非常理性和冷靜，會以理智和分析的方式來看待問題和挑戰，不會情緒化或衝動，而是會冷靜地思考和分析問題，並尋求最佳的解決方案。他們通常非常有邏輯和批判性思維能力，能夠快速有效地解決問題。

除此之外，水瓶座的人通常有創意，對新思想、新理念和新技術感興趣，願意探索和實驗。他們通常會尋求新的方法和創新的思維方式來解決問題，樂於將自己的想法和創意付諸實踐。水瓶座的人通常有想像力和創造力，能夠在藝術、音樂和文學等方面有着獨特的表現力和創造力。

另外，水瓶座的人非常關注社會問題和人類福祉，關注社會公正和平等，並致力於促進社會的發展和進步。他們通常主張共享資源和知識，尊重每個人的獨特性和觀點，也非常開放和寬容，能夠接受不同文化和價值觀的存在，並尊重他人的觀點和信仰。

總的來說，水瓶座的人擁有許多獨特的特質和性格，讓他們在人類社會中獨具慧眼和影響力。