太太蔣麗莎永遠是對的　陳浩民成寵妻狂人

藝人陳浩民與太太蔣麗莎及4名孩子，去年9月從大陸搬返香港，疫情這3年他們一定留在大陸居住，重返香港最不適應是覺得外賣收費很貴，感到肉赤，慶幸老婆煮得一手好菜，中西餐樣樣掂，蔣麗莎經常會直播下廚，粉絲上百萬千萬計，浩民笑指老婆粉絲多過自己。結婚踏入14年，愛情保鮮法是大事由他管，小事老婆管，但屋企發生都是小事，所以全由老婆話事，「我唔鍾意做決定，人好悶，好聽老婆話。我求生慾強，男左女右嘛!Woman is always 「Right」，老婆永遠是對的。（再生多個小孩？）有呀！朋友送咗隻狗畀我哋，係第5個家庭成員，叫Happy，我地位又降一級，原本全屋排第五，依家全屋排第六。」又指老婆好玩得，近日他隨老婆學滑雪，趁仲玩得儘情去玩。下周播出的無新劇《狀王之王》是他相隔16年再拍港劇，直言見面三分親，希望將來有更多見面機會，是次由總導演林子聰邀請成事，浩民指跟對方在大陸合作無數，「我見佢多過見老婆，因為好多人搵我哋合拍，次次都攞全國收視冠軍，希望將好運帶來香港，發揚港劇精神，香港劇本原汁原味，佢今次自己又導又演，更加得心應手。」