萬眾期待！漫威超英片《神奇4俠》宣布演員陣容

漫威（Marvel）超級英雄新作《神奇4俠》（The Fantastic Four）近年一直被傳將重啟，但一直只聞樓梯響。而昨日漫威終於公開新版本的演員陣容。

憑喪屍劇《陰屍路》（The Walking Dead）走紅的拉丁男星Pedro Pascal將會在新版《神》飾演「神奇先生」Reed Richards，而曾勇奪威尼斯影后的女星Vanessa Kirby將會飾演「隱形女俠」Sue Storm。至於「霹靂火」Johnny Storm一角就由《怪奇物語》（Stranger Things）男星Joseph Quinn飾演。而「石頭人」Ben Grimm就由美國男星Ebon Moss-Bachrach飾演。除了公布演員陣容之外，漫威亦公開以他們漫畫造型的情人節宣傳海報，並宣布《神》將於下年7月25日暑假檔期上映。

《神奇4俠》之前已拍過兩部，而美國女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）以及姬蒂瑪娜（Kate Mara）於兩個版本中飾演「隱形女俠」。謝茜嘉主演的兩集《神》中亦有當時未演「美國隊長」的基斯伊雲斯（Chris Evans），他在片中飾演「神奇4俠」隊員之一的「霹靂火」。