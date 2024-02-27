王鎮泉訪問添麥菲查洛美　要雪中散步冷靜

無綫娛樂主播王鎮泉（泉泉）近日獲邀到南韓首爾，為節目《電影泉攻略》訪問荷里活電影《沙丘翰戰：第二章》演員Timothée Chalamet（添麥菲查洛美)、Zendaya、Austin Butler、Stellan Skarsgård，以及導演Denis Villeneuve。對於農曆年後「第一飛」，見慣大場面的他依然禁不住雀躍﹕「最開心當然係見到近年好紅嘅『甜茶』Timothée Chalamet、Zendaya同之前飾演貓王的Austin Butler啦，其實今次都唔係第一次同『甜茶』見面，對上一次應該係《旺卡》時嘅視像專訪，估唔到今次去到訪問現場，打招呼時佢竟然認得我，搞到我好開心。」

至於Austin Butler及Zendaya，泉泉則大讚非常親切﹕「佢哋仲搞笑咁話今次係『貓王』對決『旺卡』，究竟會誰勝誰負喎，又問我『甜茶』呢個名嘅由來，全程氣氛好輕鬆愉快。」至於緊接的首映禮紅地氈，因為「甜茶」連續有兩部電影接力在南韓上映，所以現場粉絲見到他即陷入瘋狂狀態，約二千影迷塞爆會場，情況十分誇張。泉泉又補充﹕「今次去到首爾正值落雪，專訪前我就自發走去雪中散步，等自己個人醒神啲，方便工作嘛。」