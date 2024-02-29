楊冪獲封「娛樂圈財神爺」　派完錢仲為員工孭鑊

內地頂流女星楊冪今年有新劇《狐妖小紅娘月紅篇》、《哈爾濱一九四四》尚未播出，據統計2023年全平台綜合搜索量仍穩居娛樂圈冠軍寶座，可見楊冪國民度同流量真係一絕！早前佢選擇離開合作9年、同前經紀人成立嘅經紀公司「嘉行傳媒」，自立門戶成立「上海楊冪影視文化工作室」，被內地媒體點名為夢幻老闆，因此佢派錢、派禮疏爽唔手軟，已經獲封「娛樂圈財神爺」！

早年就已經傳過佢曾送每人20萬人民幣（近22萬港幣）利是畀宣傳部人員，又會發放員工5到6位數嘅豐厚年終獎金、帶員工出國旅遊，甚至員工都可以用佢代言嘅所有產品。有粉絲就見過機場路透，佢嘅隨行員工係全套名牌上陣，連衫都可以唔使買。

更有爆料稱，2012年佢準備飛香港參加高級品牌活動時，臨時被助理整唔見護照，搞到去唔成盛事，但事後佢發文致歉時就隻字不提：「希望下次有機會再與品牌合作，抱歉了」更稱係自己整唔見證件，事後亦並未將助理開除。楊冪極寵員工嘅表現，獲網友將話題「#楊冪這樣的老闆」衝上熱搜，大批網友羨慕留言：「這啥人美心善的老闆」、「打工人最想要楊冪這樣的老闆，財神具象化了」、「楊冪真大氣」。