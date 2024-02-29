Miley Cyrus母親被爆搶走細女視星男友

美國天后Miley Cyrus的56歲母親Tish Cyrus去年被傳搭上劇集《逃》（Prison Break）的54歲視星Dominic Purcell ，並於去年8月結婚。但當時她的24歲歌手細女挪亞（Noah）卻缺席婚禮令人意外，近日有傳Dominic在與Tish結婚前曾與挪亞拍過拖！

有知情人士向傳媒爆料稱Tish是搶走女兒男友Dominic，並指挪亞與Dominic拍拖時母親力追男方，最後成功「得手」，因而令母女關係決裂！Tish本月初受訪時有提及與Dominic相識的經過，指早於2016年男方已在社交網聯絡她，但她錯過了。後來2022年到她與歌手老公Billy Ray Cyrus正式離婚後，才再聯絡Dominic。

據知去年Tish在女兒Miley大宅舉行婚禮時，她並未有邀請挪亞出席，而大宅外亦安排保安防止挪亞在婚禮上出現。雖然被爆搶走女兒男友，但Tish昨日亦被狗仔隊影到與老公一同駕車外出，並被大批狗仔隊圍。

雖然母親被爆搶走妹妹男友，但Miley一於少理，日前以性感新look公開新歌《Doctor (Work It Out) 》MV預告，並留言宣布新曲將於明日公開。