鄭裕玲英語訪問荷里活片演員　遭批騎呢老土

藝人鄭裕玲去年開設社交平台頻道，過去採訪過不少國際級巨星。說得一口流利英語的她，近日越洋訪問荷里活大片《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）的一眾主角。誰知片段曝光後，遭馬米高力數7大弊病，狠批對方騎呢又老土。

馬米高以最新影片以「【悶親荷里活演員】Do姐英文好老土？」為題，播出鄭裕玲在介紹機場貴賓室及酒店房的片段，逐一指出她所犯的「錯誤」，包括「Lounge（休息廳）」讀成「Launch（發射）」、「Pad（護墊）」應該稱作「Tablet（平板電腦）」，他還暗寸：「Do姐係唔會錯㗎嘛，咁多人鍾意擦Do姐鞋，包括我在內」、「呢個字十個香港人有十個都讀錯」。

在鄭裕玲訪問添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、Austin Butler、Zendaya、Florence Pugh的片段，馬米高批評過於冗長，舉例說：「Do you have any special messages to say to your fans in Hong Kong？（你有任何說話想跟香港的粉絲說嗎？）」馬米高表示：「我覺得好似有啲長，同埋message呢個字聽落有啲『騎呢』，英文的message係a short piece of information（一個短訊息），唔係計講咗幾多個字喺入面。」並建議可改為：「Do you have any message for your HK fans」。