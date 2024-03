鄭裕玲英語訪問荷里活片演員　遭批騎呢老土

藝人鄭裕玲去年開設社交平台頻道,過去採訪過不少國際級巨星。說得一口流利英語的她,近日越洋訪問荷里活大片《沙丘瀚戰:第二章》(Dune:Part Two)的一眾主角。誰知片段曝光後,遭馬米高力數7大弊病,狠批對方騎呢又老土。

馬米高以最新影片以「【悶親荷里活演員】Do姐英文好老土?」為題,播出鄭裕玲在介紹機場貴賓室及酒店房的片段,逐一指出她所犯的「錯誤」,包括「Lounge(休息廳)」讀成「Launch(發射)」、「Pad(護墊)」應該稱作「Tablet(平板電腦)」,他還暗寸:「Do姐係唔會錯㗎嘛,咁多人鍾意擦Do姐鞋,包括我在內」、「呢個字十個香港人有十個都讀錯」。

在鄭裕玲訪問添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)、Austin Butler、Zendaya、Florence Pugh的片段,馬米高批評過於冗長,舉例說:「Do you have any special messages to say to your fans in Hong Kong?(你有任何說話想跟香港的粉絲說嗎?)」馬米高表示:「我覺得好似有啲長,同埋message呢個字聽落有啲『騎呢』,英文的message係a short piece of information(一個短訊息),唔係計講咗幾多個字喺入面。」並建議可改為:「Do you have any message for your HK fans」。