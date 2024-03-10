【心理測驗】測出你的戀愛性格和理想型

春天已經悄悄地來到，單身的你是不是又想談戀愛呢？墮入愛河之前，不如先試試這個來自南韓網站的氣球心理測驗，了解自己的戀愛性格和理想型，這樣才能減少愛情路上跌跌撞撞的機率，找到真正與你匹配的另一半。

【問題】

如果你在主題公園遇到心儀的異性，你會想送他一個甚麽顏色的氣球？

A.紅色氣球

B.藍色氣球

C.黃色氣球

D.白色氣球

【答案分析】

A.你外表看似開朗，但過去失敗的戀情讓你膽戰心驚。日常生活中，你不善於表達自己內心的想法，為了維繫感情總會選擇配合戀人，隱藏自己的情緒。因此，主動、有同理心和富有耐心的對象會更容易理解你。也建議雙方相處時不要害怕引起衝突，多與另一半溝通，方能維繫一段健康感情。

B.你的人緣很好，因為你有着獨特的魅力，擅長製造氣氛，戀愛時的你，也總能為戀人帶來快樂能量，並懂得適時撒嬌增加情趣，純真的個性讓你在對方眼中像是小公主般。若另一半的性格是樂觀好動、溫暖待人，更利於你們的感情。

C.你在戀愛中非常坦率、直接，喜歡掌握主導權，不過習慣有話直説，難免會與另一半有較多爭執。其實有時讓對方參與討論，降低掌控慾能夠營造更舒服的相處模式，因此建議選擇願意與你理性討論、不敷衍逃避的另一半。

D.你看似隨和、平易近人，但其實是缺乏想法和主見的表現。你在做抉擇時經常猶豫不決和不知所措，最常見的回覆是「都可以」。因此你的理想型最好要具備領導能力，能夠鞭策你前行。