離巢都敢冇嘢好驚　黃智雯接受挑戰愈難愈啱

黃智雯去年離開「舒適圈」無綫後，給人更自在感覺，亦由過往工作排得密密麻麻，變得貴精不貴多。為了走得更遠，她學習放慢腳步，追求身心靈健康。

黃智雯（Mandy）近年戲路明顯求變，由常演專業人士，到近年的柔情角色，在無綫新劇《再見．枕邊人》則扮演一個失憶女人，角色7年前後轉變極大。Mandy直言演繹起來相對辛苦，但作為演員亦樂於追求這種刺激感，並為角色報讀有關原生家庭的課程。

離巢後Mandy加入了新公司，工作上希望貴精不貴多，時間表由以往排得密密麻麻，到現在學習、適應放慢一點腳步。拍攝方面她接受新挑戰，最近看了內地電影《熱辣滾燙》，賈玲為角色減去百多磅，她亦相當嚮往，期望遇到一個角色令大家認不出是黃智雯演出，不惜花長時間接受訓練，甚至有興趣做舞台劇獨腳戲：「演員好玩地方，係用一個短時間，去過一個唔係你嘅人生。」

離開Comfort zone變輕鬆

去年離開效力多年的無綫，Mandy給人感覺變得更自在放鬆：「係輕鬆咗，一個一生咁大決定，都已經決定咗，仲有啲咩係要好大壓力、好驚去面對？」去年成為人妻，她多謝有「最強後盾」老公一直支持她的演藝事業，覺得相當幸運，她說：「依家多咗時間諗屋企，唔似以前返到屋企，沖完涼就標出門口，有溫暖屋企，係一個啱嘅軌道。」至於是否有計劃生B，她笑說：「生小朋友都係隨緣，自己唔係有長遠計劃嘅人。」

新劇《再見．枕邊人》是Mandy在無綫的最後一套劇集存貨，對於外間一直覺得TVB欠了她一個「視后」，她則不以為然：「又冇咁覺得，獎項太多因素，演員只能夠做好當前作品，如果覺得人欠你嘅，就會好負面，反而要更加去努力做好之後角色。」