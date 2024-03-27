鄭文雅高貴大方現身　容光煥發欣賞粵劇

粵劇《白蛇‧許仙情越千年》一連6場昨晚(26日)起假西九戲曲中心大劇院隆重開鑼，棒場的圈中人包括林建明、賈思樂、廖安麗、錢小豪等。廖安麗自言不是粵劇精，但今次演出給她煥然一新感覺，覺得當中的歌曲經特別創作之後很有新鮮感，佷喜歡男女主角李秋元與梁飛對唱很合拍，更想不到粵劇演員的武打好厲害，好似睇成家班、洪家班的感覺，十足特技人一樣。 賈思樂笑稱看見梁燕飛在《盜仙草》一幕以90度彎腰從高處跳下，他緊張得捉住廖安麗的手，讚嘆燕飛武功底子非常好。

錢小豪特別喜歡許仙與白素貞的愛情戲，大讚兩位唱做均好得，尤其許仙（李秋元）見到白素貞（梁燕飛）醉酒後驚變白蛇的真身而被嚇死，白素貞的悲慟實在好感人，而白素貞去崑崙山盜仙草救夫，小豪意想不到梁燕飛功架非常厲害，與兩個武師對打好精彩。

鄭文雅則讚布景與色調都配襯出色：「我第一要讚就係布景，配合得恰到好處，包括：崑崙山與西湖景色就最喜歡，當許仙與白素貞相遇，拿起一把紅色傘更顯出兩情相悅感覺。」林建明最深印象是飾演法海的符樹旺，為演高僧甘願剃頭演出，笑言很有共鳴，因當年她也為藝術犧牲剃頭演出。