深圳北靈活行　異國景點打卡「潮」

深圳北站位於龍華區，從香港坐高鐵最快18分鐘可達，早前高鐵「靈活行」更擴展至來往深圳北站的班次，到內地各省市旅行更靈活方便。今次探索車站附近的異國景點，既有「小瑞士」之稱的白石龍音樂主題公園，又有俄國超市、泰式按摩店及土耳其餐廳等，保證玩到樂而忘返！

音樂主題 歐式別墅

白石龍音樂主題公園於2019年落成，佔地約11.6萬平方米，是一個集音樂文化、互動娛樂、科普教育、生態休閒於一體的生態型音樂主題公園。園內設有大量音樂相關的打卡位，例如巨型留聲機、鋼琴形觀景台、貝多芬雕像、音符花圃等，讓遊人沉浸於樂韻之中。另外這處建有很多歐式別墅，因此被網友稱為「小瑞士」，以此作背景打卡恍如去了一趟歐洲。值得一提，公園全天開放且免費入場，並設有野餐區域。

超長滑梯 綠道起點

北站中心公園建於車站旁，由車站徒步前往僅需13分鐘。總佔地約17.5萬平方米，最大特色是建有一條120米長的山坡滑梯，可坐在墊子從山頂滑到山腳，超級刺激！旁邊是星球樂園所在，設有以太空作主題的滑梯、鞦韆及攀爬設施，帶小朋友來放電一流。公園逢周五及周六晚上有燈光騷，節日還有機會看到無人機表演。另外，公園的北口是「人才綠道」起點，全長8公里途經求知花園、蝶變溪谷等，讓人邊吸收負離子邊遊覽。

露天商場 俄貨超市

紅山6979坐落於龍華區中心商圈，跟傳統封閉式商場不同，它採用半露天設計，開放式空間與建築巧妙交融，將侷促感一掃而空。總建築總面積約31萬平方米，文青書店、特色餐廳、戲院、理髮店、美術館、展覽館應有盡有。此外，這裏除了港人熟悉的盒馬鮮生超市外，最近還開了一間俄貨集市，售賣多種俄羅斯特色土產，細至朱古力、大至伏特加都有，而且價格吸引，買來做手信一流。

睇戲揼骨 泰式按摩

來到深圳總唔少得按摩鬆一鬆！鶴祥宮影院足道Spa是26年老字號，在全深圳都有分店。龍華店採用中式古典裝潢，空間寬敞環境舒適，每間房自帶影院，讓客邊揼骨邊睇戲。服務包採耳、足療、美容、全身按摩及精油護理等，60分鐘服務收費由百多元人民幣起。另一間泰享受按摩Spa則主打泰式按摩，全國有超過300間分店，龍華店設有綠意盎然的裝修，讓人猶如置身泰國度假勝地，同時具有各式產品如泰式香薰油等選擇。

土耳其餐廳 日料小聚

帕姆卡萊土耳其餐廳的主廚來自棉花堡，將正宗的土耳其菜帶到深圳。全店設計色彩斑斕，四處可見馬賽克燈飾、基里姆地氈及花紋染布，令人彷彿置身異國之中。招牌菜包括土耳其牛肉皮塔餅、奶油雞肉飯、傳統甜品Baklava等。同區另一間有料日料小聚，是高性價比的日式餐廳，位置在車站繽果空間商場內，菜品擺盤精緻，必食六碗小丼飯、串串燒拼盤及富士山下壽喜鍋。