曾透露正籌備新碟　韓國30歲女歌手朴寶藍突然離世

曾參加音樂選秀節目《Super Star K》第二季的韓國女歌手朴寶藍昨日（11日）突然離世，終年30歲，事務所今日（12日）表示：「向大家傳達悲傷又心痛的消息，朴寶藍在4月11日深夜突然離開我們，我們的藝人和職員全部都在悲傷之中哀悼故人。」事務所對要將這個消息告知一直支持朴寶藍的粉絲感到心痛，又呼籲大家不要作出惡意的猜測。

朴寶藍於2010年參加《Super Star K》第二季，2014年8月7日憑歌曲《Beautiful》正式出道，她曾為《請回答1988》、《Hyde Jekyll，我》及《機智監獄生活》等韓劇演唱主題曲，今年她即將迎來出道10周年，她曾透露正在籌備新碟，而她於今年2月18日與同樣是《Super Star K》第二季出身的男歌手許閣合作推出《I hope》，未料卻成為她的最後作品。

京畿道南揚州的執法部門其後指他們昨晚9點55分接到有人報案，指有人在屋內的洗手間暈倒，當時朴寶藍正與2名女友人在屋內飲酒，她的朋友見到朴寶藍進入洗手間後一直不出來，打開門後發現她暈倒並伏在洗手盆上，大驚報案，她之後被送往醫院搶救，延至晚上11時17分不治。執法部門因為不確定朴寶藍的死因，而委託國立科學搜查研究院進行驗屍。