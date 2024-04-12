eVTOL垂直升降　「飛」常未來

隨着eVTOL（Electric Vertical Take-off and Landing）電動垂直升降無人機技術愈趨成熟，有不少車廠將目光投向未來個人移動飛行器身上，例如通用汽車集團旗下的Cadillac，早前發表一款單座位自動駕駛純電垂直起降概念飛行器PersonalSpace，為未來提供另一「飛」常出行方案。

四軸八旋翼 純電驅動

PersonalSpace概念飛行器的設計時尚，同時兼顧到空氣動力學，垂直且光滑的玻璃面機身，有助最大限度地減少湍流和阻力，從而有效提高電池組功率。另採用X8布局的四軸八旋翼設定，分別裝於機底前部及機頂後部，配以碳纖護罩確保安全並降低噪音，提供出色的平衡和舒適的乘坐體驗。至於負責驅動的純電動力系統，由一具電馬達及90kWh高效電池組成，可以高達90km/h高速飛行。

機艙設計方面，兩側機門可通過觸控感應自動打開，打開時座椅會旋轉至對向機門以便上落。鋪有胡桃木地板及隔音板的單座位機艙，既豪華又寬敞；置中的舒適多功能座椅，底部設有置物架，一對扶手分別內藏伸縮智能手機托板、杯架及生物識別使用者介面等。旅程中，乘客只需安坐機艙，即可透過全景大玻璃欣賞風景，同時通過擴增實境平視顯示器（AR-HUD）了解相關飛行資訊，包括起飛及降落程序、預計飛行時間、機外溫度和天氣資訊，以及接近目的地時提示等，餘下的全交由自動駕駛系統操控即可。

超輕型載具 遊艇專用

eVTOL技術在近年急速發展，著名法國設計工作室Klissarov Design亦發表了一款專為遊艇擁有者而設計的單座位休閒eVTOL概念飛行器Acro。以3D打印技術製造的機身，長3.85米、闊4米、高1.6米，淨重僅200kg，最大起飛重量則為280kg，屬超輕型飛行載具。加上駕駛艙起用雙操控桿兼有人工智能輔助，操作簡便。

值得留意是，機上搭載具備360度推力向量技術的先進擺線轉子（Cycloidal Rotor）推進系統，擁有卓越的機動性和穩定性，既能在不同海洋環境及幾乎任何天氣條件下垂直降落在遊艇甲板，更能作特技飛行，提供刺激好玩的水上飛行樂趣。為確保安全，其最高巡航速度為102km/h；而飛行器頂部更設有彈道式降落傘，需要時可打開作緊急降落。假若Acro真的量產，相信定必成為不少遊艇玩家的新「玩具」。

同場加映：ALTO氫動力概念

未來飛行器除了純電驅動之外，加拿大設計師Richard Newman憑着天馬行空的創意，設計出一款造型前衞破格的氫動力VTOL概念飛行器。其造型像是放大版應援棒，完全顛覆大家對飛行器的想像。暫時只知它在構想中是搭載氫動力，可垂直起飛及降落，於半空中可水平移動，還可無縫對接並停靠在建築物側面。