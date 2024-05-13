CHILL CLUB︱Gin Lee笑言改制少咗得獎機會：本身已經死心

歌手李幸倪（Gin Lee）在昨晚（12日）舉行的《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》中勇奪「評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」及「評審團表揚獎 跳唱歌曲」兩個歌曲獎項，她受訪時坦言大感驚訝：「完全冇諗過會攞獎，因為我冇歌入到5強，所以已經死心，諗住專注表演。今日表演好緊張，腳都軟，表演完鬆一口氣，點知畀人叫我出去，話嚟緊個獎關我事，跟住突然畀人叫上台，一切都發生得太快，唔知發生咩事，所以致謝詞講得唔係太好，我要打電話畀創作人多謝番佢哋，咁有誠意啲。」她稱今年的獎項有所變動，令她感到有點混亂，沒想過會有歌曲獎，所以完全沒有準備致謝詞。講到今年女歌手由金銀銅3個獎變為一個獎，失落歌手獎的她笑言：「係啦，做咩唔係3個，多啲機會。（會唔會覺得失望？）唔會，好開心有兩個獎，對我係好大肯定，因為兩個歌曲獎係由本地及海外專業人士所評審，得到專業人士嘅肯定，好值得開心，因為有人賞識我。」

另外，現場見Gin較之前健碩，她稱有操肌，又指自己容易有肌肉，問她是否因此而以性感上陣show off？她否認：「唔係特登，只係咁啱着得幾好睇咪着囉。」