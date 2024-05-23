被爆用10億日圓阻出軌醜聞曝光　星野源、新垣結衣不忍了

入行多年的35歲日本國民老婆新垣結衣，昨日(22日)憑電影《(非)正常欲望》於《第33屆日本電影影評人大獎》頒獎禮開齋，首奪最佳女配角殊榮，成為她在影壇的首個獎項。她開心亮相領獎，但同日網上卻再度傳出她與結婚3年的歌手老公星野源疑似婚變，令其值得紀念的大日子蒙上陰霾。

日本爆料網紅「瀧澤GARESO」昨晚發文，以不指名形式指某位跟超知名女演員閃婚的男歌手，遭傳媒揭發與合作節目的NHK電視台已婚女主播不倫，醜聞原本準備於今年元旦曝光，最終卻遭男方所屬事務所以10億日元(約5000萬港元)阻止，但男歌手與女演員的婚姻早已名存實亡，雙方只因為事業而不離婚，而女主播遭丈夫趕出寓所，要在網吧暫住。

發文曝光後，引起網民嘩然，爭相猜測男歌手身份。無獨有偶，曾與星野源合作的NHK女主播林田理沙早前被爆離婚，令星野源成為最大嫌疑犯，被網民群起鬧爆，而新垣結衣的名字亦一度登上熱搜。星野源所屬事務所Amuse深夜發聲明否認，揚言將對不實傳聞採取法律行動。而結衣的官方帳號亦有罕有相隔一年更新，表示傳聞不是事實。