樂宜音樂節大解放　譚嘉儀鄧伊婷陳欣茵大混戰

夏日炎炎，除了跟陽光玩遊戲，當然也要吃吃冰淇淋消暑。34C「DJ女神」樂宜（Lokyii）在社交網晒相大派福利，她趁住端午節相約一班好姊妹，齊齊穿上比堅尼到潑水音樂節大解放，實行請大家眼睛吃冰淇淋！她寫到：「Excuse me, HAVE YOU SEEN MY BOYFRIEND?好啦～又要乖番一排唔去玩了。」原來她巧遇近日憑演出電影《九龍城寨之圍城》而人氣急升的藝人胡子彤，機不可失當然要趁機集郵！粉絲留言大讚樂宜樣靚身材正：「使唔使靚到咁」、「姐姐你可唔可以唔好咁索」、「Lokyi 真係好吸引我」、「見到你真人！！真人仲靚過相，啲皮膚好靚」，不過亦有粉絲扮呷醋，留言：「I haven’t see your boyfriend」、「No one can be your boyfriend」相當搞笑！

至於早前到澳門拍攝夏水禮節目的譚嘉儀、鄧伊婷和黃嘉雯等亦有相約到潑水音樂節，譚嘉宜於社交網晒出合照，寫到「So much fun with these girls！睇嚟我哋同玩水嘅活動都好有緣，氣氛真係好正，好開心。」獲粉絲留言：「好靚，見到咁多靚女，再多嘅煩惱，都已經化為灰燼」、「好索呀3位靚女」，有粉絲笑指她的造型似去游水，嘉儀回覆説：「濕度同游水冇分別！」原來除了她們，同場還有身材同樣強勁的藝人陳欣茵，穿上比堅尼的她，大騷34E豐滿上圍，她留言説：「識影，一定係濕晒身先影。」