樂宜音樂節大解放　譚嘉儀鄧伊婷陳欣茵大混戰

夏日炎炎,除了跟陽光玩遊戲,當然也要吃吃冰淇淋消暑。34C「DJ女神」樂宜(Lokyii)在社交網晒相大派福利,她趁住端午節相約一班好姊妹,齊齊穿上比堅尼到潑水音樂節大解放,實行請大家眼睛吃冰淇淋!她寫到:「Excuse me, HAVE YOU SEEN MY BOYFRIEND?好啦~又要乖番一排唔去玩了。」原來她巧遇近日憑演出電影《九龍城寨之圍城》而人氣急升的藝人胡子彤,機不可失當然要趁機集郵!粉絲留言大讚樂宜樣靚身材正:「使唔使靚到咁」、「姐姐你可唔可以唔好咁索」、「Lokyi 真係好吸引我」、「見到你真人!!真人仲靚過相,啲皮膚好靚」,不過亦有粉絲扮呷醋,留言:「I haven’t see your boyfriend」、「No one can be your boyfriend」相當搞笑!

至於早前到澳門拍攝夏水禮節目的譚嘉儀、鄧伊婷和黃嘉雯等亦有相約到潑水音樂節,譚嘉宜於社交網晒出合照,寫到「So much fun with these girls!睇嚟我哋同玩水嘅活動都好有緣,氣氛真係好正,好開心。」獲粉絲留言:「好靚,見到咁多靚女,再多嘅煩惱,都已經化為灰燼」、「好索呀3位靚女」,有粉絲笑指她的造型似去游水,嘉儀回覆説:「濕度同游水冇分別!」原來除了她們,同場還有身材同樣強勁的藝人陳欣茵,穿上比堅尼的她,大騷34E豐滿上圍,她留言説:「識影,一定係濕晒身先影。」