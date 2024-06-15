血型減肥法　4種專屬瘦身術

每個人的血型除了包含基因和人格特質之外，還可以看出不同血型適合的減重食物，以及運動來幫助減肥，因此較常見的血型A型、B型、AB型和O型，都各自有不同特色，讓每個人都能針對自己的血型更能有效減重。

血型減肥法是由美國學者Dr. Peter J. D’Adamo所創造，並透過研究發現血型不但影響一個人的性格，還能與人體各個器官和機能都有密切關係，針對每種血型的特性，提供各自合適的食物和運動，讓各位減肥人士在瘦身道路上事半功倍。首先是A型血，此血型的人士胃酸分泌較少，腸道消化能力較差，建議進行以蔬菜為主的飲食，搭配植物性蛋白質、大豆蛋白，補充體內不足的蛋白質，更有研究發現不少A型血的肥胖人士都是肉食動物，因此需要避免難消化的紅肉、含糖類食物和乳製品等。另外，A型血人士容易患上心臟病、癌症和糖尿病，加上腎上腺皮質醇的分泌量較高，容易感到壓力和神經緊張，因此建議進行較平靜和需要集中注意力的運動，例如瑜伽、太極等。

B型血人士最早出現於喜馬拉雅高地的游牧民族，且腸道消化力強，飲食上基本不受限制，亦非常適合攝取肉類和發酵乳製品等食物，但同時也有避雷食物，例如肥豬肉、火腿等加工肉類，而且麵條、雞肉和玉米等碳水食品含有血凝素，會妨礙B型血人士的新陳代謝，因此可選擇多吃脂肪少的瘦肉和蛋白質取代碳水，搭配綠色蔬菜可有效控制體重。另外，B型血人是不喜歡單調乏味的減肥運動，因此可進行Zumba、游泳和踏單車等運動，幫助訓練身體平衡和保持頭腦清晰。

AB型血人士是A型和B型的混合體，同時具有兩種血型的特性，例如胃酸分泌少和消化能力不佳，進食過多肉類會容易轉化為脂肪堆積於體內，因此建議小量多餐，並多吃雞蛋、豆腐、海鮮和蔬果等，其中最適合的水果是西柚，能快速幫助消化和分解脂肪。另外可選擇以粗糧代替米飯和麵條，如番薯、燕麥等。同時需要注意烹調方式以清淡為主，避免油炸煎煮食物。至於運動則可進行瑜伽等靜態活動，或跑步、踏單車等體能運動，要避免長時間坐着。

O型血人士通常都充滿活力，對於肉類、蔬菜和高蛋白質食物有良好的消化力，惟較難消化乳製品、豆類、穀物等食物，精緻澱粉更是減肥的剋星，因此減肥可選擇吃肉減肥法，不過需要以瘦肉為主，另外亦可從鈣片中補充體內不足的鈣質。O型血人士適合各類型的體能運動，尤其是劇烈運動，因此可進行有氧運動、武術、跑步、球類運動、重訓等。