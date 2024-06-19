步入新趨勢Y3K　未來科幻感熱潮

去年大熱的Y2K風潮，幾乎每個人都手執一部懷舊ccd相機、頭戴彩色髮夾，身穿低腰牛仔褲和細肩帶背心。但隨着人工智能、虛擬實境的興起，開始掀起一股充滿未來感的新時尚趨勢Y3K，近期回歸的韓團aespa亦完美演繹這種融合科技和街頭的全新風格。

Y3K代表Year 3000，象徵對未來世界的想像，整體風格圍繞着科技感的前衞造型，並會加入大量強烈光澤感和金屬材質，打造數碼化的氛圍，代表顏色有銀、白、黑等冷色調，配上粉白色、霓虹色彩等打亮造型，配上獨特的剪裁和細節設計。代表明星有近期回歸的女團aespa，新專輯概念圍繞着cyberpunk、反烏托邦、等超現實元素，並穿上緊身衣服、短裙短褲，和及膝靴等衣服，凸顯身材線條，打造型格和前衞的風格。

另外也可參考由7名日籍成員組成的女團XG，憑着獨特曲風和造型，在出道短短兩年多的時間，便收穫大批粉絲，從她們回歸的造型中亦可見不少Y3K元素，成員們化上鮮艷妝容，穿上亮面設計的緊身衣服，並配上前衞髮型，給人一種金屬未來感。

如果想在日常穿搭中加入Y3K元素，又不想給人過於誇張的感覺，則可以從廢土風穿搭入手，單品如口袋工裝褲、緊身背心，以及不規則的衞衣等，顏色上則建議選擇灰色、卡其色、黑色等，打造破爛頹廢風格，展現出世界末日的感覺。由於顏色低調，單品也不難駕馭且容易找到，可説是Y3K的入門教科書。除了服裝造型之外，配飾是同樣可令Y3K風格更突出的必備品，例如各種非典型的墨鏡、具有立體感的耳飾和頸鏈等，甚至可換上未來風的美甲，從細節中為整體造型增添亮點。