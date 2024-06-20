威水︱曾比特唱《繁花》插曲獲「年度電視劇金曲」

「2024首屆影視音樂盛典」日前在上海國際電影電視節期間舉行，環球音樂旗下藝人及多首經典金曲入選了 「十大時代難忘電影金曲」和「十大時代難忘電視劇金曲」。耕耘樂壇半個世紀的音樂人盧冠廷憑藉《一生所愛》獲頒「十大時代難忘電影金曲」榮譽，也是唯一一首粵語歌入選。歌曲是電影《西游記大結局之仙履奇緣》的片尾曲，而今年亦正值是這部電影的30周年，《一生所愛》的旋律每次響起，都會讓人瞬間帶入至尊寶與紫霞仙子淒美訣別的場景。盧冠廷在現場發表獲獎感言表示，《一生所愛》這首歌歷經30年仍然能夠不斷地被喜歡、被翻唱，本身就是一個奇迹。他也特別感謝了坐在台下的太太唐書琛，認為沒有她的歌詞，就沒有《一生所愛》，這首令無數觀眾刻骨銘心的歌曲，本身也是為愛而生。

在「十大時代難忘電視劇金曲」的評選中，電視劇《上海灘》同名主題曲《上海灘》（原唱：葉麗儀），以及電視劇《新白娘子傳奇》主題曲《千年等一回》（原唱：高勝美），可謂眾望所歸，當晚先由趙雅芝演繹了《上海灘》主題曲，之後再跟葉童攜手合唱一曲《千年等一回》，給觀眾帶來滿滿回憶殺。

至於歌手曾比特憑藉全新演繹劇集《繁花》中的插曲《再回首》，獲「年度電視劇金曲」榮譽，值得一提的是，這首歌的曲作者也是盧冠廷。曾比特也出席了當晚盛典並即場演繹了《再回首》，生於1993年的他，重唱來自《繁花》年代的老歌，為歌曲注入新的靈魂，也讓這首歌再一次走進大眾的耳朵，抵達內心深處。