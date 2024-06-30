中醫教路　炎夏無懼熱痱汗臭

夏天出汗在所難免，但出汗過多會造成不少困擾，比如汗疹、汗臭等等。使用止汗劑，卻有機會造成皮膚局部刺激、過敏及發炎等副作用，如何化解如此棘手問題？請來鄭壹尹中醫師教路，從生活習慣、飲食及按壓穴位等多方面入手去改善大汗淋漓，讓大家就算面對炎夏，亦不會濕立立兼臭不可擋！

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潮濕氣候 生冷食物

大汗人士一大苦惱，莫過於如胸口、腋下、背部、臀部等出汗部位或皮膚皺摺處容易長出俗稱熱痱的汗疹。鄭醫師謂從中醫角度，汗疹由於風、濕、暑熱之邪外浸肌表，浸淫皮膚而不解引起，她進一步說明：「這跟香港位於南方，氣候潮濕，加上港人喜生冷、油炸、辛辣食物，多見脾胃虛弱，容易濕困，長期濕重不解，濕郁化熱所致。」鄭醫師指一般情況下讓皮膚保持涼爽，汗疹便會慢慢消退，不留疤痕。若持續數天不退，患處長出流膿腫塊、痛感明顯，或出現發燒或發冷時，便應盡快求醫。

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特殊味道 成因眾多

至於汗臭，並非指汗液帶一點鹹味，而是帶甜味、尿騷味、酸臭味、魚腥味或發霉味等的特殊汗味，並於全身滲發。鄭醫師指這跟飲食不節、多煙酒、壓力和熬夜等因素有關，她以中醫角度解釋：「這使肝氣橫逆犯胃，胃不降濁，濕濁困遏，久郁化火，火毒熱盛，灼蒸體氣，令穢濁之氣外洩而形成。」她教路將滑石粉、白礬、白芷、蛇床子各30克及冰片10克研磨成細粉，混和均勻後於早晚塗抹在腋下及其他多汗位置，便能有效止汗，藉以減少汗臭形成。

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改善習慣 按壓穴道

脾虛濕困、肝膽濕熱，使久郁化火是造成汗疹和汗臭的主因。針對上述成因，鄭醫師強調從生活習慣入手，可避免汗疹和汗臭出現或惡化，她說：「飲食方面少食洋葱、咖喱、辣椒等重口味的食物，盡量以白肉代替紅肉，及多食蔬果。」另外，煙酒熬夜可免則免，並透過每天逾30分鐘的有氧運動促進新陳代謝兼令汗腺暢通。與此同時，吃適量西瓜（不多於500g）及綠豆沙、或飲用冬瓜蓮藕湯、薄荷佩蘭茶均有助除煩解渴兼清暑洩熱。 亦不妨按摩勞宮穴、曲池穴和血海穴三個穴道，分別有清熱和調理氣血之效。