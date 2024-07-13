SIS樂印姊妹斥資6位數　出歌紀念出道10周年　

唱作組合SIS樂印姊妹在樂壇「消失」3年後，再度合體推出新歌《十年過去》。日前家姐樂樺（駱胤樺）及妹妹烙印（駱胤鳴）接受專訪，烙印對於成為「樂壇失蹤人口」，她笑謂：「其實冇失蹤，我自己都有推出新歌，只係依家冇唱片公司又冇做幕前，所以冇乜宣傳，加上疫情期間乜都做唔到，所以啲人以為我哋消失咗啫。」而樂樺則從事無伴奏合唱工作坊的工作，擔任導師教小朋友唱歌。

今次姊妹檔推出新作，烙印多謝樂樺斥資6數字，希望新歌陸續有來。談及《十》是紀念出道10周年，烙印大叫：「覺得自己老啦，好在我哋好細個入行。（冇合體3年，歌迷冇有流失？）又冇喎，雖然有啲Fans移咗民，有啲又離開咗呢個世界，但有啲就成為朋友，互相見證彼此嘅成長，早前先有位Fans話自己搬出嚟住，地方唔係咁大，所以問我可唔可以收留番幫我哋做嗰啲燈牌，我都話好，不過如果將我哋有活動時，叫佢提我帶番出嚟畀佢哋用，其實我都好開心，我哋3年冇搞活動，都冇當燈牌係垃圾丟咗佢。」

至於可會舉行10周年音樂會？兩姊妹謂曾想過故地重遊，可惜：「我哋第一次開騷喺九展，但九展都就嚟拆，又試過喺HMV開騷，不過呢間唱片舖亦執埋，或者我哋搞網上音樂會，如果想聚吓就搞見面會啦。」

問到姊妹近況？烙印表示現時從事Marketing及人妻的工作，至於何時當媽媽？結婚3年、33歲的她笑說：「其實我仲係BB嚟架，我都要人照顧，咁點照顧小朋友呢，不過我養咗3隻貓，當佢哋係仔女先啦，暫時未諗生BB問題。」已有穩定男友的樂樺則謂未心急嫁人，因為妹妹結婚時，連媽咪都覺得嫁女是令人很攰的「大工程」。

化妝：曾花/Fa Tsang Jennifer _t_workshop

場地提供：Kid's Circus Playhouse