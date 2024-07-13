限定活動及工作坊　好食又好玩

來到夏天，因應放暑假或抖暑，坊間開設不同的限定活動和主題工作坊，讓大定積極參與，除可扮大廚整餅整香腸，還可以快閃感受限定美食和美酒，這個夏天，一樣好玩。

香腸DIY

做飲食業最緊要有創意，本地扒房近日推出限定的肉丸意粉漢堡，一啖咬落去可以吃到水牛芝士和脆炸意粉，再加點意式番茄肉醬，美味又有新意。即日至8月31就有夏日限定海陸雙拼套餐，內有1公斤安格斯T骨牛扒和法式芝士汁焗琵琶蝦，除配牛油汁薯條和田園沙律，還附有一瓶紅酒。同時間，餐廳推出自製香腸工作坊，導師會講解豬肉如何選料和切割，紋肉後包餡成香腸，課程期間會提供免費啤酒、葡萄酒及汽水，結束後有機會品嘗大廚主理的香宴，學員也可帶走1公斤鮮製香腸，回家再享用。

節日限定

每逢過節總有各式各樣的應節食品，本地老字號餅店和日本貓咪mofusand合作，推出限定的奶黃月餅烘焙班，課程內會學小貓造型柚子奶黃月餅和貓掌造型黑芝麻奶黃月餅，現場還有多個打卡位，邊整邊玩好開心，完成後殅以放在特別設計的現烤盒內，完成課堂會贈送中秋限定紀念品，於7月及8月報讀可獲一次免費即影即有拍照機會。中秋限定的字母造型迷你月餅，可學習迷蛋黃蓮蓉及迷你黃豆沙月餅，會有不同圖案和英文字母模具選擇，用來送禮最好不過。

加州美酒

開派對或用餐，來點葡萄酒也不錯。今個7月舉行的加州美酒月，主旨是讓葡萄酒愛好者了解品酒的樂趣和加深了解加州葡萄酒的特色。有超過60個合作團隊參與，策劃超過130場活動，包括綠色永續工作坊、餐廳優惠和專題研討會等，讓大家在品酒的同時，也可以加深對葡萄酒的知識。

飲啤酒贏獎品

天氣悶熱，偶然來一口冰涼的啤酒最暢快。啤酒品牌於7月至8月推出一系列活題，指定日子會有專車和指定食肆的限定活動。如即日至8月4日會有「好奇？隨時賞你去丹麥」大抽獎，啤酒專車於7月逢星期五和齊晚上9時至12時在指定地出沒，和現場人士大玩遊戲派禮物。7月指定日子，在指定餐廳人均消費滿一定金額，全枱可暢飲2小時啤酒，夠晒消暑。

星洲美酒體驗

新加坡近年經常和香港相提並論，當地除有不同風格美食，酒吧文化也很盛行。7月14日至17日在香港舉行新加坡雞尾酒派對，部分入選亞洲50最佳酒吧會來香港5間酒吧作限時獻技，如排名27位的酒吧以氈酒和馬天尼聞名，排名95位的酒吧則擅長調配創意雞尾酒，每間都有自家獨特風格，想品味星洲風格的雞尾酒，就要把握機會。

啤酒限定店

日本除了清酒和燒酎，當地人也是啤酒愛好者。日本啤酒品牌將啤酒放入日本麥芽威士忌木桶陳釀的The Premium Malt's Master's Dream，7月12日至16日會有40瓶在香港以競投形式發售。7月18日至8月18日會在開設期間限定店，客人可邊吃邊品嘗Master's Dream及其他系列啤酒，別具風味。