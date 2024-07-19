麥明詩愛屋及烏　為夫家500呎公屋大翻新

「十優港姐」麥明詩下嫁飛機師盛勁為，婚後拍住上拍廣告搵真銀，麥明詩更相當識做，為丈夫自小與父母同住的田景邨500呎單位進行策劃兼大翻新。盛勁為透過社交平台分享由細住到大的舊居容貎，以及翻新後的新面貌。

盛勁為在舊居住了30年，房間內的牆身出現了油漆剝落，天花板更有發霉的情況，衣櫃塞滿衣服，上架床放滿衣物和雜物，房間外的牆壁貼滿家庭照，相當有屋村味。而大廳則有一個深色的大組合櫃，偏廳有一張電腦枱，全屋放滿雜物和東西。

經過數個星期的大變身後終於煥然一新，全屋傢俬亮麗新淨，大廳組合櫃換上白色，並安裝了一個健身架，牆身塗上了橙色增加光猛度，梳化也換了米白色，相當簡約。房間碌架床換了淺色木而製成的上下架床，床單鋪被單全部都新，翻新前後天壤之別。網民大讚他娶到個好老婆，十分細心。

盛勁為滿意表示：「呢間屋住左差唔多30年，500幾尺住兩大人四個細路，記得以前考試都喺張床度溫書，溫兩溫就瞓着左。而家個個都各自成家立室，間屋都有啲日久失修。全靠老婆一手策劃推動再搵埋師傅，幾個禮拜就靚仔左咁多，間屋改造後真係好開揚同好有活力，仲有埋個小型遊樂場，啱晒俾啲孫去玩。爸媽表示住得非常高興，令我都想多啲返娘家食飯。」