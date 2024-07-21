李幸倪檔期排滿去唔到《浪姐6》　許廷鏗自爆鄭欣宜準備拍MV

英皇歌手李幸倪（Gin Lee）今晚（20號）在商場舉行音樂會，除跟粉絲玩遊戲外，又連唱多首大熱歌，更主動落台跟台下的「幸運兒」（粉絲暱稱）selfie，氣氛熱鬧。她說近年甚少演出商場騷，見觀眾反應好，心情特別開心又珍惜，有感明年是入行15年，望能舉行大型演唱會跟「幸運兒」同樂，稍後將會推出由自己監製及演唱的新歌《新牌仔》，但並非講揸車，而是分享人生成長歷程，她說：「講人有唔同階段要終身學習，有提及父母。（有冇講人生低調？）我報喜不報憂嘅。（咁感情事啦？）哎吔，冇呀，都話講親情咯。」有內地消息傳出內地選秀節目《浪姐6》擬邀的歌手名單中，她榜上有名？Gin Lee謂：「未聽到消息，但今年檔期已排滿，應該參加唔到，不過我都唔抗拒返內地參加節目，我都想去唔同嘅舞台度表演嘅。」

而同場表演的還有許廷鏗（Alfred），明顯瘦了一個圈的他，早前在網上自爆發福後接受身體檢查時，驚覺有嚴重脂肪肝的問題，令其粉絲相當擔心。現年36歲的他說：「依家我被人『肥肝』，其實我當年都畀人封做『將軍澳吳尊』嘅，我阿媽見到個標題都好擔心，其實唔係講到咁嚴重嘅，唔使食藥控制，但有食保健品，希望3個月後再做身體檢查時，個脂肪肝指數會降低，大家唔使太擔心我。」

他直認過往飲食過量，更發覺原來患脂肪肝並非全因多食內臟食物有關：「食得太多澱粉質都係唔得嘅，所以我依家都減食我最鍾意嘅澱粉質，但未至於去到完全唔食，加埋做運動，最近鍾意咗打羽毛球，一周打2、3次，多數同圈外朋友打，流得汗多，人都瘦咗。」 他又說要注意身形，不能再跟出道時相差太遠，因稍後要頻飛加拿大及溫哥華演出，自嘲：「我唔想啲人唔認得我個Look。」

問到跟他同是屬分量級的歌手鄭欣宜近況，他表示有見面，還預告：「佢ok嘅，都係健康、快樂嘅歌手，籌備緊啲嘢又拍片咁，仲話搵我拍MV，我當然冇問題啦，之前佢幫我拍咗《一場同學》MV，我還人情，幫佢拍幾個MV都得。」