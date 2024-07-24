反黑英雄︱袁偉豪封MVP獲推做視帝　張振朗玩人肉盪鞦韆

由陳山聰及朱晨麗等主演的無綫熱播劇《反黑英雄》進入結局周，據知將陸續有主角身亡，而「Big Boss」袁偉豪滿血回歸，就連其「愛妻」蔣家旻也竟然仍在生，劇情反轉再反轉，不難引起視迷熱話。而大結局一集更將上演精彩激鬥場口，3位男主角陳山聰、張振朗及袁偉豪落力參演，亂棍毆打、埋身肉搏、爆玻璃、爆破、「汽車人肉三文治」及連場槍戰等，全部「集齊一套」，相信令粉絲相當期待。

據知這場結局戲足足拍了兩天，期間最辛苦莫過於張振朗，除不斷被毆打外，為配合刺激逃生場面，他更要跳車及被吊起拍攝被嚴刑拷問的戲份，最終被吊至雙手驚現嚴重綁痕，不過他卻毫無怨言，被吊時又大玩「人肉盪鞦韆」，拍攝氣氛似乎相當輕鬆。至於扮演大奸角的袁偉豪獲內地網民封為「大結局激鬥戲MVP」，除了因為他激戰背後的純愛動機淒美又動人，滿血回歸後的他還展現了驚人的爆發力及反擊力，暴走爆Seed演技備受肯定，有網民力推他為今年視帝，且留言﹕「最後打鬥場面真的很好看，很刺激，袁偉豪演得真的很好」、「阿祖這個角色太有內容了，演技超讚，這個角色被他塑造得非常有層次」。