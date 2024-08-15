小S女兒Lily懶理內地封殺繼續晒英文　謎之視角拍胸惹熱議

台灣女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚19年，育有3個女兒，分別是大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（Alice）。Lily早前捲入爭議，她受邀為大陸品牌拍廣告，卻被起底自稱「母語是英文」，隨即慘遭下架封殺。小S之後則晒出和Lily的合影，力撐女兒，Lily最近則繼續分享Vlog，全程晒英文，但部分「謎之視角」只拍胸部的片段引發議論。

Lily先早前被大陸品牌睇中拍廣告，卻引來網友踢爆，指她過去在社交網玩Q&A時，表示：「我的英文比中文較好」，「因為英文是母語，在學校、家中，跟朋友聊天也是說英文，所以習慣以英文溝通！」讓網友批判認為她不適合代言大陸品牌。不過沒幾天，小S晒出和二女兒合照，打趣說：「難得約到林志玲的女兒吃飯，很有家教、本人超美的」，Lily也遺傳媽媽的搞笑基因，回應：「謝謝S姊，您本人也好美、臉好小、還這麼大方的請我吃飯～」而Lily的美貌更是受到「台灣第一名模」林志玲的認同。

而Lily最近再度分享Vlog，看似未受封殺事件影響，全程晒英文。她大方分享自己身為星二代的一日暑假日常，早上8點起床，接着洗臉，她更表示喝水跟洗臉、吃奇異果對皮膚最為重要。

吃完早餐後，Lily便搭私家車去錄音，回家上鋼琴課，但影片中除了自拍和對鏡拍攝的鏡頭外，不少都是直接對着Lily胸部的尷尬角度，引來部分網友回應：「她拍照的角度怎麼這麼謎」、「明明說中文，但也樣翻譯成英文，真的就是槓大陸網友啊，寫作業、彈鋼琴那裏俯拍露真的不理解」、「不討厭她，但怎麼有人能做到幾乎每一幀都這麼擦邊的」，但也有人稱讚說：「身材很好，有林志玲的感覺了」、「謝謝！獲得了完美皮膚入場券！」、「喜歡，可以感覺到舒服的頻率。」