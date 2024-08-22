本日日本：咖啡連鎖店插旗豐州公園　新店玩突破

源自美國的人氣咖啡連鎖店Blue Coffee藍瓶咖啡，於世界各地都有分店，單單日本便有26間。東京於8月23日即將再有分店開幕，新店位於豐洲公園，當中有不少開創品牌先河的突破位，例如是藍瓶咖啡首間以開放式空間設計的店舖，結合附近的公園綠地氛圍，室內及室外都有用餐空間。木造建築與周邊森林融為一體，大片落地玻璃窗引進自然光線，明亮舒適。共有64個座位，當中露天座位更可與狗狗一起用餐，店內更發售狗狗零食，十分貼心！為慶祝新店開幕，豐洲公園店獨家限定推出「NOLA冰搖咖啡」，以藍瓶咖啡的經典牛奶咖啡「NOLA」為基底，添加雲呢拿、菊苣混製而成的糖漿，手搖之後形成最頂部厚厚一層細緻泡沫，口感出眾。另外，此店提供的滴漏咖啡更係品牌旗下店舖首度採用陶瓷杯盛載，該杯是與陶藝家Narumiyashiro合作製作，客人可透過溫暖的手工馬克杯中享用咖啡。店舖亦推出限定周邊商品，包括與Narumiyashiro聯名的陶器馬克杯及隨身瓶，透明瓶身加上經典的藍瓶標誌 ，簡約又實用。