iPhone 16真機流出　新增沙漠金色？

每年9月都是新iPhone推出時，隨著發表時間愈來愈近，更多細節亦陸續曝光。日前知名爆料者Majin Bu便公開了iPhone 16 Pro系列的真機照片，可見新機除了黑、白、銀色外，還新增了一款名為「Desert Titanium」的沙漠金機身，較昔日的玫瑰金色深沉低調。另外，黑色機身也比以往沉實，銀色機身則近似灰白調，未知果粉們喜不喜歡。

另一爆料者Sonny Dickson則公開iPhone 16系列的實體機照片，將有白、黑、藍、綠、粉紅5隻配色，同樣顏色偏沉。相機模組一如傳言變成直排設計，閃光燈設於兩個鏡頭旁的中間位置，不少果粉都讚比iPhone 15好看。目前熱傳新iPhone將於9月10日舉行發布會，預計還會發表Apple Watch X及新版AirPods。

同場加映︰自拍專用

好多手機廠都趁新iPhone面世前推出新作，HMD是其中之一，新作Skyline主打拍攝功能，其5,000萬像素前置鏡頭具有自動對焦及眼動追蹤能力，自拍時只需透過手勢就能繳活相機，並可藉此創建4K自拍影片。機背則搭載1億800萬像素混合OIS三鏡主鏡頭，支援0.5超廣角、4倍變焦及50mm特寫。其他配置包括6.55吋FHD+ 144Hz屏幕、Qualcomm SM7435 5G八核心處理器、12GB RAM、256GB ROM及4,600mAh電池。