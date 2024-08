Loong9新專輯只得8位成員　冼靖峰無影

人氣男團「Loong9」由成員奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊組成。自3月成團以來是非不斷,給合在無預警下被分成「Loong9 - V」及「Loong9 - S」發展外,一直有傳香港三位成員冼靖峰、文佐匡及黃奕斌會「被遺棄」。

最近,Loong9官方社交平台發文,表示將會推出「新專輯」,表示:「#Loong9攜首專FirstLight勇闖內娛#,成為他人的力量,照亮世界的一束光。🐉We are Loong9. We are the Light.🌟 𝑳𝒐𝒐𝒏」,昨日(21日)官方發文:「全新專輯主打歌《Go for Broke》,打破框架星『光』閃爍,⌛️𝟐𝟎𝟐𝟒.𝟎𝟖.𝟐𝟔 音源正式上線。」

文中還附上一張圖片,寫着今次專輯有份參與的成員,分別是:「李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊」,明顯只得8位成員參與。除了繼續沒有香港三位成員冼靖峰、文佐匡及黃奕斌外,連「C位」的奧利也沒有參與,即引起熱烈討論。另外,官方曾發文表示本月24日的家族演唱會,Loong9將會首次演繹新歌,到時候奧利會否一同在台上表演亦成未知之數。

有消息指,Loong9成員上月到韓國拍攝MV時,奧利已經沒有同行已引起粉絲質疑。最近,奧利的內地粉絲團更因為聯絡不上公司而發出「維權聲明」,表示奧利出道半年內已屢次遭公司不公平對待,希望公司能正面回應。