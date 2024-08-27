余慕蓮遺立遺囑捐贈財產　本尊親述最近身體狀況

87歲資深演員余慕蓮於2020年因耳石問題入院接受治療，及後傳她患有罕見病症，屬血癌的一種，肺部亦出現纖維化，曾入ICU搶救，及後多年因身體問題多次出入醫院，身體狀況欠佳。

昨日（26日）無綫電視播出余慕蓮在安德尊、米雪陪同下定立遺囑片段，見余慕蓮先談自己對生死的看法，她說︰「每個人都會死，我希望死嘅時候係瞓瞓吓覺去咗。」旁述稱「87歲余慕蓮肺纖維化嚴重，病情起伏，希望達成心願，立下遺囑，親眼見證將樓宇奉獻，財產捐贈。」影片見到慈善機構向她頒發感謝狀，她接過感謝狀時笑得非常開心，同時也見到米雪、安德尊陪同余慕蓮做訪問及訂立遺囑，並用「安樂晒」去形容處理這些事務。

而工業傷亡權益會在社交平台表示，余慕蓮將來捐出部份遺產予該會，會方感謝余慕蓮的無私和大愛，承諾會好好運用善款，不負所托。該會在本月8日舉行儀式感謝余慕蓮，演員米雪及安德尊出席見證及協助。

余慕蓮接受東網獨家訪問，在電話中聽見她聲如洪鐘，問她是否已捐獻財產？她說：「係，我捐咗啲嘢！」身體狀況如何？她說：「冇事，一陣要去醫院，姐姐（護理人員）會陪我，呢幾年都係姐姐陪我出入！」她表示現在行不到，要靠輪椅代步，她說：「行唔到呀，醫生叮囑我要小心，唔可以跌，，一跌就散，骨會斷！」問能否吃東西？她說：「要食軟嘅嘢，好似魚肉，牙都甩好多！」