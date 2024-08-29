渡邊杏懶理前夫　「前小三」唐田英里佳下月襲港

36歲日本極品賤男東出昌大，日前自爆深山「搞出人命」，將與比他年輕11歲的前女星松本花林奉子再婚後，再成網民話題。已移居法國的前妻渡邊杏，則對東出再婚闊佬懶理。昨日(28日)，她更新社交網，公開為代言時裝品牌拍攝的宣傳照，力證「活得比你好」。

而26歲「前小三」唐田英里佳，亦因東出再婚再受注目。當年她因未成年做「狐狸精」，與東出秘搞3年不倫戀而斷送大好事業，即使3年前復出，聲勢亦大不如前。她增肥22磅又捱打演出的話題串流劇《極惡女王》將在下月上架，有望洗底翻身之際，卻又因東出再被翻出黑歷史，惹來外界同情。發憤事業的她，下月14日將來港出席亞洲電影大獎學院為電影《那日清晨真令人感到空虛》舉辦的放映活動，和觀眾見面。

此外，與東出合演網台旅遊節目的日本論壇「2ch」創辦人西村博之，日前在其個人頻道代東出澄清拖欠贍養費傳聞。他透露東出離婚當時工作不多，所以法院計算出來的金額比較少。他又表示：「我聽東出說，他一直有將錢匯入對方律師指定戶口。以前確實錢比較少，但現在有一定的收入。所以說他沒付贍養費或每月只支付1、2萬日萬的說法，據我所知，都是誤傳。」不過，最後西村亦「戴頭盔」：「當然，也有可能是東出在說謊，實際上也有可能沒有在付錢。」