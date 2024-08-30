投入歎咖啡的慢活世界

每次聞到咖啡的香氣，已覺醒了一大半，輕輕呷一口，可以為全日叉叉電。坊間的咖啡店和品牌不時推出新品，無論是在咖啡店喝一杯抖抖，又或是在家沖泡享用，來一個慢活的時間，幾時都咁治愈。

升級掛耳包

滴漏咖啡富風味，但趕時間又難沖得好。本地咖啡品牌早前推出一系列特飲和產品，升級牌滾漏咖啡掛耳包選用招牌House Blend咖啡豆烘焙，具有濃郁黑朱古力風味。夏季限定的Affogato，以意大利雪糕品牌的皮埃蒙特榛子意式雪糕配上自家烘焙咖啡，香濃又消暑。因應夏季優惠，客人購買1杯飲品和1款食物，可享9折優惠。

咖啡地圖

近年有多間特色咖啡店崛起，各有捧場客。即日至9月30日，北角五星級酒店推出北角咖啡地圖計劃，酒店設計了集印卡，住客、訪客或附近居民於酒店及4間參加的咖啡店到訪，品味咖啡和小點，消費後收集印章，可憑卡換領酒店餅店的現金券使用，為自己繪畫一張美味的咖啡地圖。

特色凍咖啡

冰涼美味的凍咖啡，夏日必備。美國連鎖咖啡品牌在今個夏天首推出新奧爾良風味的NOLA Craft Instant Coffee，精品咖啡加菊苣混調，簡單加水、冰和牛奶便可隨時享用。另外，品牌推出NOLA SUMMER會有連串活動，如和著名調酒師合作調配咖啡雞尾酒，舉行雞尾酒大師班和不同的音樂演奏會等，感受更深。

米蘭風味

意大利米蘭除了是名牌天堂，咖啡亦出名。本地意大利風咖啡店品牌剛於中環開設新分店，店內咖啡選用當地最佳咖啡吧的招牌混合咖啡豆，推介濃縮咖啡、冷萃和手沖，另亦有不同的非咖啡飲品選擇。配牛油果水煮蛋酸種多士、Provola芝士意大利熟火腿牛角包、各式麵包和牛肉肉醬配自家製意粉等一起享用，最是滿足。

遊牧系列

每次去旅行，總愛流連當地的咖啡店，品味風土人情。來自摩洛哥咖啡品牌推出全新遊牧系列，當中有9款新品，牙買加藍山瓦倫福德咖啡富香甜和堅果氣息，墨西哥火鶴咖啡選用高海拔的有機咖啡農社區出品，帶柔和可可香甜。另外還有巴西、哥倫比亞、哥斯達黎加和盧安達等地的出品，系列有咖啡豆和精研咖啡粉選擇，大家也可選遊牧系列臻選禮籃，內有1款系列咖啡和沖泡配料，讓大家歎住咖啡遊世界。