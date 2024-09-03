鄭丹瑞大女晒婚戒宣布結婚　未婚夫金鑽學歷+家底人生贏家

鄭丹瑞榮升做外父！他與初戀太太育有兩位千金，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda），之前都公開講過想女兒早日結婚，但又覺得會非常不捨，Zaneta就安慰她：「就算將來有男友，都會繼續攬住你。」

今年初，Zaneta開始貼出與男友Jacob的合照，情人節當日更大方認愛、頻頻放閃，孖住四圍去，羨煞旁人！而今日（3日）Zaneta就傳來喜訊，於社交平台貼上多張與男友Jacob的合照，宣布即將嫁人！Zaneta說：Days have been brighter lately 💛💍🥰 #isaidyes」

Zaneta與Jacob原來在東京認識，她說二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴，發現大家都是香港人便開始聊天，傾談後發現相當投契，雙方都喜歡睇書、睇畫，因而有不少共同話題。

講到求婚，Zaneta透露對方是今年3月在巴黎求婚：「當時我去Paris fashion week做嘢，Jacob 飛咗過嚟surprise我，同我慶祝生日。平時fashion week好忙好趕，咁佢工作都好忙，所以佢就喺架車度一邊做嘢，我就一邊周圍去，大家忙碌中都好開心，個trip完咗之後佢就同我求婚啦！一切都好自然，我覺得好浪漫。」

鄭丹瑞與太太一直放手讓兩個女兒往喜歡的領域發展，Zaneta素有「學霸」之稱，她早年於英國中學會考考獲11A佳績，修畢莎士比亞歷史系碩士，原來未婚夫Jacob亦有類似成長背景，並相當猛料！Zaneta透露：「⁠⁠Jacob喺劍橋大學工程系畢業之後留咗喺倫敦工作，從事金融行業；之後去咗哈佛商學院讀MBA，兩年前返香港，幫手打理佢屋企嘅家族辦公室。」

問到婚禮細節及詳情，Zaneta就說現時得到雙方家長祝福，正在籌備中，有好消息會再公布。當講到旦哥知道自己做外父有甚麼反應，她便說：「哈哈呢啲嘢，我留返畀Daddy自己答啦。」