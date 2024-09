鄭丹瑞大女晒婚戒宣布結婚　未婚夫金鑽學歷+家底人生贏家

鄭丹瑞榮升做外父!他與初戀太太育有兩位千金,分別是大女鄭瑤(Zaneta)及細女鄭珉(Amanda),之前都公開講過想女兒早日結婚,但又覺得會非常不捨,Zaneta就安慰她:「就算將來有男友,都會繼續攬住你。」

今年初,Zaneta開始貼出與男友Jacob的合照,情人節當日更大方認愛、頻頻放閃,孖住四圍去,羨煞旁人!而今日(3日)Zaneta就傳來喜訊,於社交平台貼上多張與男友Jacob的合照,宣布即將嫁人!Zaneta說:Days have been brighter lately 💛💍🥰 #isaidyes」

Zaneta與Jacob原來在東京認識,她說二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴,發現大家都是香港人便開始聊天,傾談後發現相當投契,雙方都喜歡睇書、睇畫,因而有不少共同話題。

講到求婚,Zaneta透露對方是今年3月在巴黎求婚:「當時我去Paris fashion week做嘢,Jacob 飛咗過嚟surprise我,同我慶祝生日。平時fashion week好忙好趕,咁佢工作都好忙,所以佢就喺架車度一邊做嘢,我就一邊周圍去,大家忙碌中都好開心,個trip完咗之後佢就同我求婚啦!一切都好自然,我覺得好浪漫。」

鄭丹瑞與太太一直放手讓兩個女兒往喜歡的領域發展,Zaneta素有「學霸」之稱,她早年於英國中學會考考獲11A佳績,修畢莎士比亞歷史系碩士,原來未婚夫Jacob亦有類似成長背景,並相當猛料!Zaneta透露:「⁠⁠Jacob喺劍橋大學工程系畢業之後留咗喺倫敦工作,從事金融行業;之後去咗哈佛商學院讀MBA,兩年前返香港,幫手打理佢屋企嘅家族辦公室。」

問到婚禮細節及詳情,Zaneta就說現時得到雙方家長祝福,正在籌備中,有好消息會再公布。當講到旦哥知道自己做外父有甚麼反應,她便說:「哈哈呢啲嘢,我留返畀Daddy自己答啦。」