先達直撃！iPhone 16炒得起？

Apple iPhone 16系列今早正式開賣，「炒賣勝地」旺角先達廣場也同步開市。截至中午1時，現場放機人潮依然絡繹不絕，人龍甚至排至商場門外。今早曾高見二千至二千五港元賺幅的「大機」iPhone 16 Pro Max，全線回收價已稍為回落。最受歡迎為沙漠金256GB，回收價達HK$12,000，較原價$10,199多HK$1,801。至於512GB及1TB沙漠金色賺幅更少，分別賺HK$701及HK$1,201，明顯較今早時的回收價低許多。其他顏色的回收價亦一般，賺幅由HK$401至HK$701不等，叫不少「果農」失望！

至於同樣於今日開賣的「細機」iPhone 16 Pro則完全無得炒，所有顏色、容量的回收價已低 過原價，全部要倒蝕HK$399，較去年iPhone 15 Pro頭一天的回收價更差。另外特別一提，先達部分店舖已停收所有型號，就算收也只集中「大機」256GB及1TB容量，有機的話要行多兩轉逐間問問了！

先達三禾電氣負責人Simon表示，今年iPhone 16 Pro Max回收價比想像中好，主要訂單來自中東及歐洲市場，皆因當地售價比香港為高，而且港版支援實體雙SIM卡，較eSIM+實體SIM雙卡版更受當地歡迎。他預計回收價入夜後會變差，明早略為反彈，並指炒風有機會延續兩星期左右，但他指有貨還是快放為妙，切忌Strong Hold了！