Dear Jane拋終極喜訊　宣布明年5月攻紅館

樂隊Dear Jane日前於澳門舉行一連兩場演唱會，這次是樂隊首次聯同弦樂、敲擊樂等樂器演出，6000名觀眾與台上的Dear Jane不時大合唱，在尾場時，Tim聲線不適要降key演唱低，還需要吸氧氣、飲鹹竹蜂，但愈唱愈起勁。演唱會結束前，更宣布重磅喜訊，明年是樂隊踏入成軍20周年，為感謝fans沿路不離不棄，約定歌迷明年5月紅館見。

頭場結束後，觀眾encore之聲此起彼落，令準備落台的樂隊成員Nice走回咪前清唱出了：「寧願沒擁抱共你可到老….」，意想不到6000歌迷竟然跟着一起唱，Dear Jane頓時一臉意外又開心，最後在《祝君好》下，正式和觀眾再見。

而尾場，DearJane在唱出最後一首《無憾的生存》前，再次感謝觀眾的熱情，Tim說：「我哋同澳門、9月都好有緣分，9月份嚟到都見到大家，都會有咁（好）嘅氣氛，我哋好想做一件事，每年9月都嚟開騷好唔好？」更想不到是，在完騷全場不捨大叫encore時，Tim出其不意拋出終極喜訊，說：「真係玩得好開心，本身無咩特別plan過encore，既然你哋又咁熱情，喺到我話畀大家知，2025年5月紅館見。」

隨即Dear Jane在10周年時推出的歌曲《二十年後的歌》響起，Nice再感觸又興奮說：「都係呢一句，好開心我哋嘅歌一齊成長，係第一次紅館講嘅，所以我哋繼續做，一齊成長、一齊進步，就咁簡單。」然後唱出了《二十年後的歌》。