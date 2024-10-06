陳柏宇公然挑機　向吳保錡吳啟洋下戰書

陳柏宇（Jason）網上頻道繼大受網民歡迎的《廣偉論》系列後又有新搞作，全新綜藝節目系列《陳伯挑你機》之「體能之癲」正式上架！節目邀來 網紅及演藝界的9個單位組隊較勁，運用耐力、體力及智力通過五回合的挑戰，每回合的勝出者可以獲得獎金，同時亦設有淘汰機制，只有最後兩強才有資格爭奪「體能之癲」的榮譽及10,000元終極獎金。

是次 「體能之癲」被挑機的9個單位，分別有保錡、歌手泰妹、力臻、Michael C、吳啟洋（Phoebus) 、馬國女神黃潔琪 (Miko Wong)及網紅界的嘉盈、、510 & Stone。Jason ，當然有份參與其中，開賽前他說：「歌手間，去到我呢個年紀嘅人，都好少做呢啲咁戇居嘅事，唔係驚輸呀，係驚傷咋！」雖然怕受傷，但是他同樣瞓身演出，與一眾活力十足的年輕選手，放下形象齊齊玩到「癲」。

首回合的熱身賽以個人名義進行，眾人背住2至4公斤沙包做負重平板支撐，撐到最後為之勝出，可以自動成為隊長兼率先揀隊員。雖然 Miko 平日亦有運動習慣，但要負重做平板亦絕不容易，做到全身抖震的她開始出口術，「引誘」身旁的保錡說：「保錡，你唔係話趕時間咩？不如唔好做啦。」綜藝經驗豐富的保錡即回應：「一齊放棄吖啦！」身旁的 510 不斷為他打氣，反觀 Jason 不時換姿勢，由直手支撐到曲手支撐，以為他勝利在望，惜最後因為沙包掉落被Out。已經出局的嘉盈，不時出口術擾亂眾人，眾人開始面容扭曲，又不時大叫，爆發僅餘的意志力！最終力臻、Stone、保錡及 Miko 等陸只餘下 Phoebus 及泰妹奮戰到底，泰妹憑一聲大叫撐到底，爆冷成為隊長。

泰妹率先揀同樣來自 網紅界的 510 & Stone 及力臻為隊員，Jason 點名出生入死的好兄弟 Michael C，平日玩綜藝最落力的嘉盈竟被嫌棄，Jason 直言：「我無理由揀你啦，我揀Miko！」而保錡揀了 Phoebus 及「棄將」嘉盈。

三隊人馬終於塵埃落定，雖然有不少爆粗、互窒的場面，但表現尚算客氣，似乎大家都先禮後兵。接下來眾人將會接受四個回合的挑戰賽，爭奪終極獎金10,000元，當中激鬥連場，火藥味逐步升溫。