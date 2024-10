【氣血關節專方•全方位擊退新傷兼舊患】2大專利成分7天有效消炎舒痛　三大權威聯合推薦

【特約報道】「樂道頑痛消」配方獲本港大學前院長勞力行教授、骨科西醫及骨傷中醫聯合推薦。針對腰背、肌肉、關節及筋膜等,對提供營養、促進修復及強健筋骨效果顯著。採用中西配方,以骨傷專科採用中藥,配合西方草本,特別加入2大專利『黃』『金』成分:專利薑黃萃取及專利金鈕扣萃取和生薑萃取。可以直達痛楚根源,研究證實有效消紅退腫,減少疼痛不適感。亦有文獻指出,有效7天消炎舒痛*。更添加白牛膝及鹿筋成分,有效減輕嚴痛、修復及強化筋骨。產品針對筋骨勞損、關節濕痛;全方位暢通經絡,改善新傷或多年頑痛舊患效果顯著。

全方位擊退全身痛楚

關節痛絕對不是老年人的專利,年輕上班族、家庭主婦、中年男女等人士都會因以下任何一項而出現痠、梗、痺、麻、針刺痛。若閣下出現僵硬酸痛,濕痺痛,關節酸軟無力,活動不順暢,「樂道 頑痛消」其獨有配方,適合各方受痛症影響人士。

「樂道 頑痛消」適合以下人士食用:

• 各類關節痛楚、僵硬不適;有五十痛;肩周、腰背、坐骨不適人士

• 軟骨磨蝕,關節出現咯咯聲人士;運動後關節紅熱酸痛人士

• 長期站立或久坐人士;筋骨及肌肉力量不足人士

• 有媽媽肩或媽媽手之人士;體力勞動令關節勞損人士

• 手腳關節酸軟無力人士;關節退化欠缺靈活度之人士

*Ginger and Acmella, together in Indena's Mitidol®. a rational combination for effective ache relief support

「樂道 頑痛消」產品資料

包裝規格: 600毫克/粒,共60粒 (重量包括膠囊)

萬寧獨賣