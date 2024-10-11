女神柯佳嬿舉中指有原因　楊祐寧驚驚以為被叫滾

台灣女星柯佳嬿、楊祐寧和王大陸齊為張艾嘉的實境騷節目《艾嘉食堂》拍攝，日前他們現身記者會，柯佳嬿指初次跟王大陸合作，才知道他台上和私下根本沒大差別，相當真性情。當她被問到對王大陸原本的印象時，想了一會她才說：「很愛談戀愛！」令在旁的王大陸不禁爆笑，而楊祐寧則即時讚王大陸不只會談戀愛，還會煮飯。談到張艾嘉，三位一致認為她於工作上相當嚴厲，又指對方一有指令，他們都不會反抗。於蘇梅島的回憶多到說不完，日子簡單又充實，雖然辛苦但是非常快樂。餐廳結束那天，心裏的感動像拍戲煞科一樣。

柯佳嬿又於社交平台PO相感謝團隊的照顧，她留言：「大家都很認真、好可愛，經紀人們想關心又完全無用武之地，只能每天提醒我們頭髮太亂，最後亂到經紀人也放棄了，食堂營業的時候就直接到隔壁餐廳喝酒。一直覺得祐祐很好笑，但只要一進廚房料理起來，這個男人立刻帥的無法無天，判若兩人。」她又指在蘇梅島的拍攝日子，因為有張艾嘉親手做的菜，讓他們忙到灰頭土臉的時候，還能感受到家的溫暖，相當感恩。

而楊祐寧亦有於社交網PO出他們於蘇梅島上的照片，除了拍下王大陸搞笑跳舞片外，最爆的是一張戴着黑超的柯佳嬿，竟然用中指托着眼鏡的照片，不少網民看到都驚爆留言：「比中指」、「第9張也太好笑」、「第9張拍得超好，佳嬿看到一定會很驚喜超喜歡。」而「被出賣」的柯佳嬿則留言：「我墨鏡都快掉了，扶的很辛苦還不幫忙。」楊祐寧亦有抵死回她：「我以為你叫我們滾開。」