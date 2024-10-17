陳書昕一劇爆紅　 張可欣帶挈導演賺外快

由男圑MIRROR成員Lokman、廖子妤主演的劇集《十七年命運週期》雖已劇終，但帶旺了陳書昕及張可欣兩位年輕女演員，日前導演羅嘉駿偕陳書昕及張可欣合體拍攝纜車廣告。曾任林家謙《有你聽我的故事》MV女郎的陳書昕喜聞劇集成網民熱話，更初嘗被認出的滋味：「我唔覺得自己人氣高啦，但都有啲觀眾會叫到角色嘅名，希望有朝一日佢哋記得我嘅真名。」

她又覺得今次能跟導演及在劇中飾演廖子妤年輕版的張可欣聚頭拍廣告，似是劇集延續，但又爆是她和張可欣「帶挈」導演賺外快：「係搵我哋先嘅，之後廣告商話想搵埋導演一齊拍，最終咁先成事嘅。不過1年前係導演畀機會我哋拍劇，係佢『帶挈』我哋先有機會向佢報恩。」

第一次拍廣告的張可欣向導演大賣口乖，話拍劇比廣告更吸引，隨即被羅嘉駿踢爆曾於片場「發脾氣」，搞到她不知所措急急解釋：「佢誤會咗我啊！因為有時拍到好長時間，我企埋一邊唔講嘢，佢就以為我發脾氣。我其實未習慣入行，因為都係第一次拍廣告，加上集合時間有啲早，我係驚到唔敢瞓覺怕唔知醒，希望夠精神頂到全日。」可欣表示想再涉足戲壇，與不同演員合作：「因為拍戲係一個長時間工作，可以大家培養關係去做一件事，不過我真係冇喺片場發過脾氣啊。」