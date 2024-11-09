馬浚偉否認新城廣播大裁員　創作總監葉文輝指傳聞得啖笑

就近日有網民在社交平台發放假消息，指新城廣播大裁員，新城廣播有限公司首席營運總裁馬浚偉與新城多位管理層、節目主持紛紛在個人社交平台出Po剝花生！馬浚偉留言：「我哋新城廣播並冇裁員，唔好亂作啦。」

MBO TV台長兼創作總監葉文輝（啤梨）亦出Po：「睇到關於新城嘅花生真係得啖笑，連我日日返工都唔知，大家笑完好快啲聽我節目同睇MBO TV嘞。」

知訊台台長程凱欣也出Po：「身體同一間公司一樣，要健康茁壯成長，也不能讓不真嘅消息蔓延。近日收到 有WhatsApp問到關於新城傳出裁員消息，辟谷對身體有很多好處，同樣「辟謠」也重要，不能讓不盡不實，流言蜚語發酵蔓延。」

新城廣播藝人經理人及項目總監范振鋒今日與思敏返新城主持《開心大派對》節目，阿范表示一路無聽過新城裁員，反而見到公司（新城）最近請咗好多人：「依家要做假新聞好容易，搵鍵盤戰士打手。反而自從COO馬生入主電台後，電台新景氣，改革好咗好多，新城多咗好多活動及宣傳，生氣好好多，11月其中有一日，連搞三單event，大家嘅士氣好好。」阿范更歡迎發放假消息的人聯絡他：「放假消息朋友，有咩唔明或誤會，可以搵我，我可以安排當面搵馬生傾下。」