楊千嬅昆明高海拔開戶外騷　得番10度凍到暈

歌手楊千嬅的《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》踏入倒數階段，昨晚（9日）她於昆明完成第44場最後一場戶外場地的演出，她開場前對最後一場戶外場次已稍有感觸，直言「天下無不散之筵席」，雖然戶外場次比較大壓力，要顧及的事情比較多，但她仍然感謝團隊們的愛心，終於走到這場。

雲南現場雖然只有十度，但千嬅無懼天氣寒冷，落力的演出，她還為觀眾預備了多個驚喜，先是巡演以來的首次真煙花效果，還有連唱43首，成為暫時巡演唱最多首歌的一場，為28,000名觀眾留下美好難忘的回憶。正如千嬅在直播表示，自己是說得到做得到的人，想做就做，必定會帶驚喜給每一個地方的觀眾。

演唱會上，她感謝每一位買票進場的觀眾，她稱從來沒有想過自己音樂路上能在海拔1,800米多的昆明雲南開唱，更笑說：「這裏是高原，是嗎？唔好講笑，真是有點暈，但真的很開心。」她直言戶外場演出的確是很大的挑戰，因為要保持每一場，都好像第一場的演出，才對得起觀眾，也必須把自己提升到一個很穩定的演出，才能把這麼近和那麼遠的觀眾都可以感受到現場演出，她感謝觀眾的雙向奔赴，給她力量繼續向前和進步。

千嬅於Encore部份唱出《飲酒思源》，感謝過去所有的音樂，所有的歌曲，沒有過去的她，沒有過去的歌迷，不能累積到今天，現場觀眾再一同大合唱，場面感動。最後一場的戶外演出，千嬅的老公丁子高雖然不在現場，但亦非常緊張，千叮萬囑她上台時如果覺得凍，一定要以保暖為先，靚是其次，兒子Torres更特別來支持她的演出，除了看騷外，更把握時間暢遊了雲南當地的風土人情，非常開心。