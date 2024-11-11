惠僑英文中學　激發學生潛能　邁向卓越人生

【營業資訊】惠僑英文中學（下稱：惠僑）深耕石硤尾區逾半世紀，致力為學生提供優質學習環境，培養他們成為具備「毅勇忠勤」的全能青年，追求卓越的同時，也兼顧品格與責任心。

STEM教育 創意與實踐並行

惠僑緊貼全球科技趨勢，為學生開設STEM實驗室和STEM學會，開展如機器人編程、3D打印等豐富多元的活動，培育學生創意思維和跨學科技能。學生投入各種科研專案，設計出創新方案以解決生活問題，還積極參加社區活動，如「碳中和教育計劃嘉年華」，向社區推廣環保，提升大眾對發展低碳和可持續生活的意識。STEM校隊更在全港性及國際性比賽中屢獲殊榮，如在「國際青少年創科奧林匹克大賽」、「全港校際模擬飛行挑戰賽」等大型比賽中取得三甲及優異獎項。藉此創意與實踐並行的教育模式，培養學生成為關注社區的創新者，也使他們自信展現才能，提升競爭力。

全人發展 培養領袖氣質

惠僑注重學生的多元智能發展，成立包括童軍團及深資童軍團、聖約翰救傷見習隊少青團、香港少年領袖團及香港交通安全隊等多個團隊，讓中一學生接受嚴格訓練，提升應變與解難能力，培養團隊精神與自我突破，提升自理能力和抗壓力，以適應中學生活，迎接各種新挑戰。經過多年發展，惠僑的制服團隊已具規模，各團隊自成立以來積極參與及協辦多項全港及社區活動，展現出良好的服務精神，贏得社會各界人士的讚賞與嘉許。

愛心奉獻 共建和諧社會

惠僑認為，學術成就是培養學生的重要部分，但更重要的是塑造學生的品格和公民責任感。學校每年都會舉辦多次義工活動，讓學生有機會服務社區，關懷弱勢群體，包括探訪獨居長者、智障中心、協助舉辦區內的節日活動等。特別是在盂蘭節派米活動中，學生們積極參與，幫助長者分發防騙宣傳單張，為社區送上關懷與溫暖。這些活動不僅讓學生學會感恩，增強同理心，還提升了他們對社會的認知和責任感。

世界學堂 拓寬國際視野

惠僑重視拓展學生的國際視野，開展「世界學堂」計劃，至今已有二十多年，讓學生有機會參與各類海內外交流活動，接觸到不同文化和教育系統，從中學習不同的思維方式和解決問題的方法，培養世界觀。學校特別注重國民教育，帶領學生走訪中國內地不同地區，通過參觀歷史遺跡、考察當地發展，深化對中華文化的理解和認同。例如參加「萬名青年到惠州」等大型考察活動，使學生能夠更深入地了解中國歷史與當代發展，培養國民身份認同感。

師生同心 育才於愛

“Not only a school, but also a family with love.”是惠僑多年來的辦學願景。該校校風純樸，師生間彼此關愛，一直秉承「學生為本，多元發展」的教育理念，善用直資中學靈活調配資源的優勢，針對社會形態的變化、學生的實際情況而提供不同的教學策略。有興趣的家長，可到網上瀏覽該校的資訊。

學校資料：

地址：九龍深水埗石硤尾偉智街17號

電話：2777 6289

電郵：wkc@wkc.edu.hk

網址：www.wkc.edu.hk