高海寧被即場解剖魚頭嚇親　C君向陸浩明施壓催婚

由C君、高海寧（高Ling）及陸浩明主持的無綫旅行節目《Grand住去大阪》今晚（16 日）首播，3人到米芝蓮一星餐廳歎法國菜，一入門口高Ling已被古典裝潢吸引住，高呼「好Classic」，他們品嘗了鴿肉鴨肝香料麵包碎、咖啡牛油烤鹿兒島和牛、干邑海藻燉煮藍龍蝦，陸浩明食到和牛時誇張形容：「我覺得隻牛好似活生生喺條脷度奔跑緊！」卻被C君吐槽：「唔使講咁多㗎，我哋淨係話畀話觀眾知，好食。感受？觀眾自己嚟感受嘛。」

之後高Ling和陸浩明去到一間專食吞拿魚的餐廳，品嘗吞拿魚多個稀有部位，包括胃、心、眼窩等，還有吞拿魚珍貴部位「腦天」。廚師即場表演解剖魚頭，高Ling被嚇得一邊掩眼一邊說：「第一次有人喺我面前咁劏魚法！」已戒牛逾10年的高Ling，吃完香煎腦天後形容味道激似牛肉：「好耐冇食過呢陣味，喚醒番對牛扒嘅記憶！」

最後3人又去到必到地標兼拍拖勝地「梅田藍天大廈空中庭園」，由於該處是求婚熱門地方，C君乘機向陸浩明施壓催婚：「點解你對求婚少少誠意都冇？拖咗人咁多年唔肯娶人呢？完全冇婚姻概念。」陸浩明無奈笑指C君比自己母親更囉嗦：「到時我第一個通知你，你唔好煩我喇！」