趙希洛激罕現身　《畢打自己人》Re-U為毛舜筠慶生

藝人趙希洛有「御用癲婆」之稱,曾憑劇集《金宵大廈》飾演因兒子早夭而憶子成狂的何太而獲得「最佳女配角」獎。可惜最後亦宣布離開無綫向外發展,結束了16年賓關係,網民大呼不捨。

日前,影后毛舜筠(毛姐)迎來64歲生日,人緣極好的她獲不少朋友為她慶生,她分享了一輯劇集《畢打自己人》班底演員聚會的合照,當中包括陳茵媺、徐榮、趙希洛及張達倫。毛姐表示:「多謝你們在每年的11月給我快樂難忘的回憶。Thank you for the joyful and unforgettable memories you give me every November #生日月 #我的弟弟妹妹 #打便爐必去」

相中所見,眾人一起打邊爐,眾人為毛姐準備了蛋糕又一起唱生日歌,場面溫馨有愛。2008年,毛姐獲TVB邀請回巢擔正《畢打自己人》女主角,時隔十多年一班演員感情依然要好聚會!網民紛紛留言為毛姐送上生日祝福,又表示後開心見到趙希洛現身,指她狀態依然大勇,希望有機會再見到她的演出。據知,她出身於富裕家庭,爸爸是澳洲大律師,亦在澳洲經營石油生意,在港至少擁有市值1億5千萬的物業。有指趙希洛回港後,父母將8000萬半山梅道豪宅送給她自住,回復自由身後的她亦有不少新工作機會,包括拍廣告、經營網上個人頻道等等,早前更自爆男友已求婚,相信都好事將近!