黃翠如成功懷孕得來不易　江美儀爆對方小產後身體變弱

藝人黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，婚後多年一直恩愛，最近黃翠如於社交網公布喜訊，自爆佗B的好消息，又表示過去她曾經歷過小產化痛，如今成功懷孕，她與老公蕭正楠都相當感動。江美儀和吳家樂在網上節目中，公開恭喜黃翠如懷孕，江美儀和吳家樂更在節目中透露曾在黃翠如小產後的狀態。

江美儀透露她與黃翠如曾不時一起跑步，更揭黃翠如小產後的身體狀況：「嗰時跑步好似係嗰件事（小產）之後，嗰時佢冇依家咁健康，係弱啲嘅，我哋跑……佢都跑唔晒嗰段路。」至於吳家樂亦曾在無綫電視城巧遇黃翠如，他事後回想才知當時應該是黃翠如剛小產，「嗰段時間我仲喺TVB，我有見到阿蕭，佢表面就冇乜嘢，但翠如呢……見到就問佢『唔開劇嘅』，佢話『冇劇開……冇呀……好耐冇開工喇』，佢好多理由話自己唔做嘢。」

當時吳家樂以為黃翠如因合約問題而未獲安排工作：「當時對答係冇乜問題，但依家諗番就覺得，哇，佢好堅強。即係如果你面對到呢件事，仲要同人解釋點解唔開工，其實佢當時情緒好低落，佢根本上自己都接受唔到，兩個人面對緊呢樣嘢，但對住人哋又唔知點講，真係好難。」