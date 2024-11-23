金馬獎︱張艾嘉趕返台行紅地氈　曾沛慈唔怕凍谷胸搶Fo

台灣影壇盛事第61屆金馬獎今日（23日）假台北流行音樂中心舉行，雖然當地天氣寒冷，但各女星仍以性感上陣力抗寒風。

競逐女主角的張艾嘉昨日因母親不慎摔倒而返港探望對方，今日已趕回台灣參與盛典，她以黑色連身裙配金色外套上陣，雍容華貴，與洪金寶二仔洪天祥女友、台灣女演員劉奕兒一同行紅地氈，張艾嘉坦言車居勞頓有點累，問到母親情況，她說：「還好，謝謝關心，她剛開完刀，醒了，還算順利。」問她有否帶幸運物到場以添運？她笑言跟她一齊行紅地氈，在片中飾女兒的劉奕兒就是她漂亮的幸運物。

入圍女配角的曾沛慈以低胸紗裙到場，谷胸大晒事業線，配合近850萬新台幣（約203萬港元），高貴性感，被問到會否感寒冷時，她笑言：「有看到我的鼻涕嗎？」問到事前有否給老公過目其戰衣，她說：「他沒有看到我這樣穿的本人，我有在考慮穿這樣回家，沒有啦，他有看照片，他現在很會說話的藝術，求生欲也很強，我不管拿多邋遢的照片給他看，他都說我老婆最漂亮。我在他心目中永遠是最美的。」她又指為以最佳狀態示人，一整天都沒有吃固體食物，只喝流質的東西，她直言很想帶老公一起來，對方他有祝她得獎。

憑電影《鬼才之道》入圍女配的張榕容跟陳柏霖一起行紅地氈，張榕容身穿黑色露腰長裙，背後大有乾坤，大露背加上長披風剪裁，非常搶鏡；至於爭女主的夏于喬同樣以大露背兼腰間鏤空剪裁晚裝示人，各有美態。另一有份角逐女配的楊貴媚則佩戴合共逾3億新台幣（約72,000港元）的珠寶上陣，她直言名貴首飾令她大感緊張。另外，近年到台灣發展的袁澧林今晚擔任頒獎嘉賓，以白色Tube Dress現身紅地氈。

其他型男代表還有陳柏霖，他穿上一件黑色皮質外套，再配微曲髮型，可謂型格十足，至於另一型男王陽明則非常從容，對着鏡頭露出微笑，魅力十足。